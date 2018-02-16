Товарооборот между Россией и Египтом в 2017 году достиг рекордных $6,7 млрд

КАИР, 16 фев — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Товарооборот между Россией и Египтом в 2017 году вырос на 62%, достигнув рекордных за всю историю торговых взаимоотношений двух стран 6,7 миллиарда долларов, сообщил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности главы торгового представительства России в Египте Николай Асланов.

"Согласно статистике российской Федеральной таможенной службы, в январе-декабре 2017 года объем товарооборота превысил 6,7 миллиарда долларов, увеличившись на 62% по сравнению с 2016 годом. Российский экспорт достиг 6,2 миллиарда долларов (рост 64%), экспорт из Египта – 505 миллионов долларов (рост 35%). Это беспрецедентный уровень взаимного товарооборота", — сказал Асланов.

Первую строчку в структуре российского экспорта заняли поставки транспортных средств, которые выросли по сравнению с 2016 годом в два раза, составив в денежном выражении 1,921 миллиарда долларов. Экспорт зерна в Египет увеличился на 44%, до 1,435 миллиарда долларов, экспорт металла вырос на 11%, достигнув суммы в 703 миллиона долларов. Поставки нефтепродуктов показали прирост на 35%, достигнув уровня 407 миллионов долларов. Экспорт древесины в Египте вырос на 5%, до 282 миллиона долларов, экспорт жиров и масел — на 48%, до 285 миллионов долларов.

В египетском экспорте в Россию традиционно преобладают фрукты – их поставки в минувшем году увеличились на 14%, составив 209 миллионов долларов, экспорт овощей подскочил на 97%, до 180 миллионов долларов. Кроме того, на 7% выросли поставки в РФ египетского текстиля (37 миллионов долларов).

Самый большой рост показал экспорт из Египта электрооборудования — в 2017 году поставки увеличились в 7 раз (сумма составила 28 миллионов долларов). Также рост показала фармацевтика, экспорт которой увеличился на 48%, достигнув 10 миллионов долларов.