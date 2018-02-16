В МВД рассказали о бизнесмене из "списка Титова"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев – РИА Новости, Иван Капустин. Подельник попавшего в "список Титова" ростовского бизнесмена Андрея Каковкина осужден за мошенничество и в данный момент отбывает наказание в колонии, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Ростовской области.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. В их число вошел предприниматель Андрей Каковкин.

"Каковкин Андрей Станиславович в настоящий момент находится в федеральном розыске. В отношении него следственным подразделением отдела полиции №3 УМВД РФ по Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество) и ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Второй фигурант уголовного дела в настоящее время осужден и отбывает наказание", — пояснил собеседник агентства.

Как ранее рассказал агентству федеральный омбудсмен по защите прав арестованных предпринимателей Александр Хуруджи, со стороны представителей ростовского предпринимателя в аппарат поступила информация о заказном преследовании Каковкина со стороны одной из крупных компаний, результатом которого якобы и стало возбуждение уголовного дела. По информации источника агентства в правоохранительных органах региона, Каковкин с подельником незаконно похитили со счета чужой компании 10 миллионов рублей.

"Каковкин с Баскаковым (подельник – ред.) решили продать свою фирму и нашли граждан, которые согласились ее купить. Они подписывают договор о продаже. Фирма была переоформлена в юстиции, но в банке еще не переоформлена. Когда операция переоформления еще не была завершена, Баскаков по поручению Каковкина незаконно предоставил платежные поручения в банк для перечисления 10 миллионов на подконтрольные фирмы", — пояснил источник.

Он добавил, что банк обратился в полицию, и счета компании были арестованы. Как следует из информации в картотеке Арбитражного суда Ростовской области, ООО "Дитис" в сентябре 2015 года подало иск к ООО "Торговый дом "Гриф" и к учредителю компании "Дитис" Александру Баскакову как раз на 10 миллионов рублей. Исковое заявление было возвращено истцу, который не устранил в необходимый срок замечания судьи по своему иску.

По информации из картотеки Кировского районного суда Ростова-на-Дону, Баскаков в марте 2017 года был осужден на 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере 150 тысяч рублей. По информации из открытых источников, Каковкин является учредителем ООО "Гриф" (оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом), ООО "Авангард Финанс" (предоставление займов и прочих видов кредита) и ООО "Торговый Дом "Гриф" (оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами).