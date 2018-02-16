Вологодский губернатор рассказал, как выровнять уровень доходов в регионах

ВОЛОГДА, 16 фев — РИА Новости. Выравнивание уровня жизни целиком и полностью зависит от усилий по социально-экономическому развитию территорий, привлечения инвестиций, эффективности управления на местах, заявил губернатор Вологодской области.

"Если сравнивать заработные платы или среднедушевые доходы в Вологодской области с такими субъектами РФ, как Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Санкт-Петербург, то мы значительно уступаем по этим показателям. Есть бюджеты дотационные, а есть — самодостаточные. У нас огромная страна, и неравенство в уровне доходов регионов ощутимо. Но нужно понимать, что нельзя просто все взять и поделить. Выравнивание уровня жизни целиком и полностью зависит от усилий по социально-экономическому развитию территорий, привлечения инвестиций, эффективности управления на местах", — сказал глава региона, который участвовал в рабочей встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и членов правительства с главами регионов, которая прошла в рамках состоявшегося в Сочи Российского инвестиционного форума и главной темой которой стали межбюджетные отношения и их развитие. Слова главы региона цитирует пресс-служба губернатора Вологодской области.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году была проведена реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам для 73 субъектов Федерации, в том числе и для Вологодской области, что позволило сократить расходы региона на обслуживание госдолга. Срок возврата кредитов продлен до 7 лет, а в некоторых случаях и до 12 лет.

Глава правительства на встрече сообщил, что, начиная со следующего года, при распределении бюджетных денег будет учитываться не только налоговый потенциал той или иной территории, но и иная потребность финансирования расходных полномочий региональных и местных органов власти на среднероссийском уровне.

"Будем распределять весь объем дотаций на выравнивание именно по этому принципу", — отметил Медведев.

Глава Вологодчины также заявил о необходимости поддерживать те отрасли экономики в том или ином регионе, которые имеют самые высокие перспективы роста.

"Именно такой подход на федеральном и региональном уровне в конечном итоге позволит нам грамотно выровнять ситуацию, достичь максимального сближения в уровне доходов, уровне жизни между всеми субъектами страны", — сказал Кувшинников.