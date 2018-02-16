Минторг США предложил ввести пошлину в 53% на импорт российской стали

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Министерство торговли США предлагает ввести пошлину на импорт стали из России и 11 других стран в размере 53%, а также импортные квоты, говорится в докладе министерства.

Решения на данный момент не принято, отмечается в докладе.

В число стран с пошлиной в 53% предлагается включить, наряду с РФ, Бразилию, КНР, Коста-Рику, Египет, Индию, Малайзию, Южную Корею, ЮАР, Таиланд, Турцию и Вьетнам.

Для всего остального импорта стали предлагается импортная пошлина в 24%.

"Доклады сейчас рассматриваются президентом (Дональдом Трампом), окончательных решений по их содержанию принято не было. Президент может предпринять целый спектр различных действий или не предпринять никаких действий, основываясь на анализе и рекомендациях доклада", — говорится в документе.

В докладе указывается, что США являются крупнейшим импортером стали в мире, причем занятость в этом секторе в стране упала за последние два десятилетия на 35%. В США уже действуют 169 антидемпинговых правил по стали, в том числе 29 против КНР — крупнейшего в мире производителя и экспортера стали.

Восстановление производства на территории США являлось одним из главных обещаний Трампа в предвыборную кампанию.