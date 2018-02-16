"Газпром" построил уже более 1520 километров "Силы Сибири"

НОВО-ОГАРЕВО, 16 фев — РИА Новости. "Газпром" на сегодняшний день построил более 1520 километров газопровода "Сила Сибири", сообщил глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"К сегодняшнему дню построено более 1520 километров (газопровода "Сила Сибири" – ред.) Это две трети всей протяженности линейной части газопровода от Чаяндинского месторождения. И в следующем году, 20 декабря, начнутся поставки трубопроводного газа на самый динамичный газовый рынок в мире – на рынок Китая", — сказал Миллер.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки газа должны начаться 20 декабря 2019 года.