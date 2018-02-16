МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Германия считает газопровод "Северный поток — 2" экономическим проектом, который не угрожает Евросоюзу, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Польский премьер ей возразил: "Я не согласен, что это диверсификация. Газ из того же источника". По словам Моравецкого, на встрече с Меркель он высказался за распространение на "Северный поток — 2" норм третьего энергетического пакета ЕС.
В конце января Германия разрешила Nord Stream 2 AG (компания — оператор проекта) начать строительство морского участка газопровода в территориальных водах страны. Также Германия одобрила возведение приемного терминала.
В Nord Stream 2 заявили, что процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода — России, Финляндии, Швеции и Дании — идут по графику.
О проекте
Морской газопровод пройдет через территориальные и исключительные экономические зоны нескольких стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против строительства выступает ряд государств, в числе которых — Украина, Польша и США. Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа, а у Вашингтона амбициозные планы по экспорту в Европу СПГ.
Европейские компании — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались вложить в "Северный поток — 2" по 950 миллионов евро. "Газпром", который является единственным акционером Nord Stream 2 AG, предоставит еще 4,75 миллиарда евро.