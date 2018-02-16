МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Германия считает газопровод "Северный поток — 2" экономическим проектом, который не угрожает Евросоюзу, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы также выступаем за диверсификацию источников энергии. Мы также хотим, чтобы транзит газа по-прежнему шел через Украину. Но мы считаем, что Nord Stream 2 не представляет опасности для диверсификации поставок", — заявила Меркель на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Польский премьер ей возразил: "Я не согласен, что это диверсификация. Газ из того же источника". По словам Моравецкого, на встрече с Меркель он высказался за распространение на "Северный поток — 2" норм третьего энергетического пакета ЕС.

Меркель заявила, что Польша и Германия продолжают переговоры по этому вопросу.

В конце января Германия разрешила Nord Stream 2 AG (компания — оператор проекта) начать строительство морского участка газопровода в территориальных водах страны. Также Германия одобрила возведение приемного терминала.

В Nord Stream 2 заявили, что процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода — России, Финляндии, Швеции и Дании — идут по графику.

О проекте

Проект "Северный поток — 2" стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод планируется проложить рядом с "Северным потоком".

Морской газопровод пройдет через территориальные и исключительные экономические зоны нескольких стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против строительства выступает ряд государств, в числе которых — Украина, Польша и США. Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа, а у Вашингтона амбициозные планы по экспорту в Европу СПГ.

Европейские компании — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались вложить в "Северный поток — 2" по 950 миллионов евро. "Газпром", который является единственным акционером Nord Stream 2 AG, предоставит еще 4,75 миллиарда евро.