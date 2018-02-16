"Роснефть" ходатайствует о снятии ареста с части активов АФК "Система"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Ходатайства "Роснефти" об отмене обеспечительных мер по искам против АФК "Система" касаются снятия ареста с части активов корпорации, как предусмотрено мировым соглашением, сообщил РИА Новости пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Это частичная отмена, предусмотренная алгоритмом выполнения мирового соглашения. Поскольку у нас все идет по плану, по мере того, как нашим партнерам по мировому соглашению необходимо обеспечение заемных средств, мы в заранее согласованном порядке во взаимодействии с ними осуществляем процедуру", — прокомментировал Леонтьев.

Ранее в пятницу Арбитражный суд Башкирии принял ходатайство "Роснефти" об отмене обеспечительных мер по иску против АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей, и аналогичное ходатайство по второму иску на 131,6 миллиарда рублей, назначив их рассмотрение на 19 февраля.

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря 2017 года утвердил мировое соглашение в споре по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. В том деле истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году. До конца 2014 года "Система" являлась владельцем контрольного пакета акций "Башнефти". В декабре "Роснефть" подала в арбитраж Башкирии второй иск о взыскании 131,6 миллиарда рублей дивидендов, полученных "Системой" от "Башнефти".

По условиям мирового соглашения, "Система" и ее "дочка" обязались в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей. Первый этап уже позади — 28 декабря было перечислено 20 миллиардов рублей.

В рамках второго этапа АФК "Система" не позднее 28 февраля должна перечислить "Башнефти" 40 миллиардов рублей. Согласно мировому соглашению, источник финансирования этой выплаты — денежные средства, предоставление которых "Системе" организуется РФПИ под залог освобожденных от ареста акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК) и "Детского мира", а также под иное согласованное обеспечение.

Как указано в документе, для этого сначала РФПИ, АФК "Система" и/или иные лица подписывают обязывающую документацию, предусматривающую предоставление этих средств. Затем в течение одного рабочего дня стороны просят московских судебных приставов частично снять арест с активов АФК "Система", а именно с 90,47% акций БЭСК (арестованы по первому иску) и 52,09% акций "Детского мира" (арестованы по второму иску), а в течение двух рабочих дней — подают аналогичное заявление в башкирский арбитраж.