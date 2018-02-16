Россия не видит необходимости увеличивать квоту на ввоз томатов из Турции

© Фото : предоставлено управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям

© Фото : предоставлено управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям

© Фото : предоставлено управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям

© Фото : предоставлено управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Минсельхоз не видит потребности увеличивать квоту в 50 тысяч тонн на поставки турецких томатов в Россию, заявил в интервью РИА Новости глава министерства Александр Ткачев на Российском инвестиционном форуме.

"Будем смотреть по ситуации, но пока мы не видим необходимости в увеличении квоты", — сказал Ткачев.

Он напомнил, что турецкие производители имеют квоту в 50 тысяч тонн, причем период, за который они выберут эту квоту, не установлен.

"Пока турецких томатов поставлено порядка 5 тысяч тонн. То есть есть возможность поставить еще более 45 тысяч тонн", — пояснил министр.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.