Экспорт Тюменской области в 2017 году превысил 2,94 миллиарда долларов

ТЮМЕНЬ, 16 фев — РИА Новости. Экспорт Тюменской области по итогам 2017 года превысил 2,94 миллиарда долларов, что в 1,4 раза выше результатов 2016 года, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области со ссылкой на данные Уральского таможенного управления.

"В целом, в 2017 году внешнеторговый оборот региона, несмотря на продолжение санкционного режима, увеличился на 80% и составил 4764,1 миллиона долларов. В 2016 году товарооборот Тюменской области был зафиксирован на уровне 2635,5 миллиона долларов"", — говорится в сообщении.

Наибольшие объемы в экспортных поставках по-прежнему составляли продукция ТЭК и химической промышленности — в основном, за счет таких крупных производств как Антипинский НПЗ и "Сибур Холдинг". В 2017 году также отмечен рост экспорта продовольственных товаров и сельхозсырья (на 11%), изделий из древесины (на 21%), текстиля, текстильных изделий и обуви (на 16,5%). Сумма экспортных контрактов, заключенных тюменскими малыми и средними предприятиями при поддержке Центра поддержки экспорта в 2017 году составила почти 2 миллиона долларов, всего был заключен 31 контракт.

В 2017 году к списку основных стран, закупающих тюменскую продукцию, в котором традиционно лидируют Нидерланды, Великобритания, Бельгия, Финляндия, Швеция, Франция и Германия, добавились Латвия и Белоруссия. В 1,3 раза выросли экспортные поставки в Китай и Казахстан.

Как отметили в пресс-службе, укреплению экспортного потенциала региона способствовали меры поддержки экспортеров со стороны правительства области. Это, в частности, обучение по образовательной программе Российского экспортного центра, консультации специалистов, непосредственное участие в разработке мероприятий по выходу на экспорт, организация международных визитов.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев убежден, что увеличение количества предприятий, реализующих продукцию на внешних рынках, свидетельствует о повышении конкурентоспособности экономики региона.

"Новым вызовом, который вышел на первый план в последние годы, стал сбыт продукции. Поэтому в областных программах по развитию промышленного потенциала мы огромное внимание уделяем продвижению и продажам товаров тюменских предприятий", — приводятся в пресс-релизе слова главы региона.

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