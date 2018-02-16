РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Пензенская область ожидает роста инвестиций до 75-80 млрд рублей

12:4516.02.2018
(обновлено: 12:47 16.02.2018)
0380
© Depositphotos / can400Пенза. Архивное фотоПенза. Архивное фото
© Depositphotos / can400

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Объем вложений в экономику Пензенской области по итогам 2017 года составил около 72 миллиардов рублей, что на 7% больше уровня 2016 года; в нынешнем году регион планирует привлечь 75-80 миллиардов рублей инвестиций, сообщил РИА Новости губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"В этом году мы рассчитываем выйти на 75-80 миллиардов рублей. У нас хорошие инвестиционные проекты, особенно в области выращивания и переработки продукции аграрного сектора, к реализации которых мы приступили, и которые активно поддерживаем и сопровождаем", — сказал Белозерцев, принимающий участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В числе крупных проектов текущего года он выделил проект расширения комплекса по производству мяса индейки ГК "Дамате".

"Речь идет о строительстве в районах области площадок по подращиванию и откорму индейки и запуске нового завода. Общий обьем инвестиций в проект достигнет 41 миллиард рублей. Инвестор планирует производить до 155 тысяч тонн индюшатины в год — это будет один из самых крупных в Европе заводов, да и в мире в целом. Реализация проекта закрепит позиции Пензенской области как лидера по производству и переработке мяса индейки в России", — сообщил Белозерцев.

Пенза. Архивное фото
CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"
Рост промпроизводства в Пензенской области составил 2,6% в 2017 году
Достижению этой цели будет способствовать и создание в Никольском районе комплекса по промышленному производству инкубационных яиц индейки. "Мы подписали соглашение с международной компанией Aviagen Turkeys и приступили к реализации этого проекта. Пять площадок будет построено по производству 8 миллионов штук инкубационных яиц в год", — уточнил глава региона.

Кроме того, добавил он, в этом году в области планируется сдать в эксплуатацию первые два свиноводческих откормочных комплекса ГК "Черкизово". "В 3-м и 4-м кварталах должны сдать первые две площадки по 40 тысяч голов свиней на каждой. И еще для пяти комплексов земля выделена, проектно-сметная документация для них уже готова. То есть, это крупнейший свиноводческий комплекс, очень серьезные инвестиции", —сказал Белозерцев.

Еще один проект — строительство завода по выращиванию грибов на территории индустриального парка в моногороде Сердобске. "Строительство этого завода находится в активной фазе, объем инвестиций — до 1,5 миллиардов рублей. По линии программы поддержки моногородов есть федеральная поддержка, инвестор наш — пензенский", — отметил губернатор.

Пенза. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Центр поддержки одаренных детей "Сириус" появится в Пензенской области
На пензенскую землю пришел и один из известных европейских производителей сыров — компания Hochland, которая приобрела завод по производству сыров в Белинском районе и вкладывает средства в реконструкцию предприятия.

"На территории пензенского региона работают многие иностранные инвесторы, мы их приветствуем. Это не только немцы, но и французы, например, которые приобрели сахарный завод в Каменском районе и расширяют производство. Но, хочу сказать, что сейчас доля российского капитала в инвестициях превалирует. Очень важно, что сейчас наши российские инвесторы стали инвестировать в свою страну, в свои регионы", — подчеркнул Белозерцев.

Он отметил, что одной из важнейших задач для экономики региона стало расширение экспорта местной продукции. "По итогам 2017 года экспорт области вырос более, чем на треть. В 72 странах знают пензенскую продукцию. Это не предел, мы будем наращивать объемы", — заключил Белозерцев.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена