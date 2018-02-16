СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Объем вложений в экономику Пензенской области по итогам 2017 года составил около 72 миллиардов рублей, что на 7% больше уровня 2016 года; в нынешнем году регион планирует привлечь 75-80 миллиардов рублей инвестиций, сообщил РИА Новости губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"В этом году мы рассчитываем выйти на 75-80 миллиардов рублей. У нас хорошие инвестиционные проекты, особенно в области выращивания и переработки продукции аграрного сектора, к реализации которых мы приступили, и которые активно поддерживаем и сопровождаем", — сказал Белозерцев, принимающий участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В числе крупных проектов текущего года он выделил проект расширения комплекса по производству мяса индейки ГК "Дамате".

"Речь идет о строительстве в районах области площадок по подращиванию и откорму индейки и запуске нового завода. Общий обьем инвестиций в проект достигнет 41 миллиард рублей. Инвестор планирует производить до 155 тысяч тонн индюшатины в год — это будет один из самых крупных в Европе заводов, да и в мире в целом. Реализация проекта закрепит позиции Пензенской области как лидера по производству и переработке мяса индейки в России", — сообщил Белозерцев.

Достижению этой цели будет способствовать и создание в Никольском районе комплекса по промышленному производству инкубационных яиц индейки. "Мы подписали соглашение с международной компанией Aviagen Turkeys и приступили к реализации этого проекта. Пять площадок будет построено по производству 8 миллионов штук инкубационных яиц в год", — уточнил глава региона.

Кроме того, добавил он, в этом году в области планируется сдать в эксплуатацию первые два свиноводческих откормочных комплекса ГК "Черкизово". "В 3-м и 4-м кварталах должны сдать первые две площадки по 40 тысяч голов свиней на каждой. И еще для пяти комплексов земля выделена, проектно-сметная документация для них уже готова. То есть, это крупнейший свиноводческий комплекс, очень серьезные инвестиции", —сказал Белозерцев.

Еще один проект — строительство завода по выращиванию грибов на территории индустриального парка в моногороде Сердобске. "Строительство этого завода находится в активной фазе, объем инвестиций — до 1,5 миллиардов рублей. По линии программы поддержки моногородов есть федеральная поддержка, инвестор наш — пензенский", — отметил губернатор.

На пензенскую землю пришел и один из известных европейских производителей сыров — компания Hochland, которая приобрела завод по производству сыров в Белинском районе и вкладывает средства в реконструкцию предприятия.

"На территории пензенского региона работают многие иностранные инвесторы, мы их приветствуем. Это не только немцы, но и французы, например, которые приобрели сахарный завод в Каменском районе и расширяют производство. Но, хочу сказать, что сейчас доля российского капитала в инвестициях превалирует. Очень важно, что сейчас наши российские инвесторы стали инвестировать в свою страну, в свои регионы", — подчеркнул Белозерцев.

Он отметил, что одной из важнейших задач для экономики региона стало расширение экспорта местной продукции. "По итогам 2017 года экспорт области вырос более, чем на треть. В 72 странах знают пензенскую продукцию. Это не предел, мы будем наращивать объемы", — заключил Белозерцев.