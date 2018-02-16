Власти Смоленской области договорились о сотрудничестве с "Почта банком"

СМОЛЕНСК, 16 фев — РИА Новости. Власти Смоленской области и ПАО "Почта банк" на проходящем в Сочи Российском инвестиционном форуме подписали соглашение, цель которого — развитие региональной банковской инфраструктуры, современных финансовых технологий и системы безналичных расчетов с использованием банковских карт, а также повышение доступности финансовых услуг, оказываемых населению, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации области.

"Почта Банка" взял на себя очень важную социальную функцию, создавая равные возможности для всех смолян, нуждающихся в тех или иных финансовых услугах, вне зависимости от места их проживания — будь то город, районный центр или сельское поселение". — сказал губернатор Смоленской области Алексей Островский.

В пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день в 41 населенном пункте Смоленской области функционируют три клиентских центра "Почта Банка", 96 точек оказания услуг, 93 из них — в отделениях почтовой связи. Активное развитие розничной сети банка позволит открыть в муниципальных образованиях новые рабочие места, в частности, в нынешнем году их количество возрастет до 130 (на данный момент в регионе создано 100 рабочих мест). При этом, в качестве молодых специалистов будут привлекаться, в первую очередь, выпускники высших учебных заведений Смоленщины.

Президент-председатель правления "Почта Банка" Дмитрий Руденко, которого цитирует пресс- служба губернатора, отметил, что подписанное соглашение станет основой для еще более ускоренного развития банка в регионе.

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