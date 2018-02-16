Медведев призвал очистить законодательство от избыточных и устаревших норм

КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 16 фев — РИА Новости. Важно очистить законодательство РФ от установленных на федеральном уровне избыточных и устаревших норм, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В любом случае важно очистить законодательство от установленных на федеральном уровне избыточных и излишне детализированных, подчас просто устаревших норм", — сказал Медведев, открывая встречу с высшими должностными лицами субъектов РФ о перспективах развития межбюджетные отношений.

Помимо этого, глава правительства затронул тему разграничения федеральных и региональных полномочий.

"Регионы должны сами устанавливать требования к исполнению собственной базы полномочий. Хочу подчеркнуть, что это собственно ответственность самих регионов. Там, где необходимо ввести единые для всей страны правила исполнения полномочий, нужно найти сбалансированный вариант, который будет устраивать и федеральный центр, и регионы", — добавил он. По его словам, на это счёт есть разные предложения, премьер предложил это обсудить.