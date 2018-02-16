Директор РЭЦ рассказала об интересе иностранцев к продукции Made in Russia

СОЧИ, 16 фев – РИА Новости. Иностранные потребители проявляют большой интерес к продукции под брендом Made in Russia от машиностроения до пищевой продукции, рассказала в интервью РИА Новости управляющий директор Российского экспортного центра (РЭЦ) по внешним связям и коммуникациям Вера Подгузова в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Она напомнила, что в конце декабря РЭЦ запустил электронный каталог экспортной продукции из России под брендом Made in Russia. Он находится по адресу madeinrussia.com.

"На данный момент мы получили довольно много запросов из-за рубежа, каталог активно используется. Нам приходят запросы из разных стран: это и Азия, и Африка, и Южная Америка. Запросы касаются продукции из разных отраслей: от пищевой промышленности до машиностроения", — сообщила собеседница агентства.

"На конец года на портале было 74 производителя. Все они размещены на нашем ресурсе, где можно найти информацию о них и контакты. Таким образом, потенциальный иностранный потребитель может связаться с компанией как напрямую, так и через единое окно РЭЦ. Эта площадка сегмента B2B", — пояснила Подгузова.

Проект Made in Russia был запущен в 2017 году, его задача — повысить узнаваемость российских брендов и продукции за рубежом. Он предусматривает рекламное и информационное сопровождение экспортной продукции, маркетинговые исследования позиционирования российских товаров на международных рынках.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.