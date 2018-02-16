Forbes признал Дурова долларовым миллиардером

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Журнал Forbes оценил состояние основателя Telegram Павла Дурова примерно в 1,7 миллиарда долларов, сообщается на сайте издания.

"Даже по самым консервативным оценкам Forbes, Telegram стоит более миллиарда долларов, а его создатель Павел Дуров — долларовый миллиардер", — отмечается в журнале. По мнению аналитиков, на этом возможности роста его состояния не исчерпаны.

В начале января издание TechCrunch отмечало, что Telegram может привлечь до 500 миллионов долларов в рамках предпродаж. Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на инвестиционное предложение компании сообщило, что Тelegram планирует вложить 600 миллионов долларов в рамках закрытого размещения токенов на своей блокчейн-платформе Telegram Open Network до конца февраля 2018 года. Еще 600 миллионов привлекут за счет публичной продажи токенов, которая может начаться в марте.

По сообщениям ряда СМИ, которые ссылаются на документ под названием white paper (предположительно, официальный технический документ, описывающий ICO), в будущем Telegram намерен развивать блокчейн-платформу — Telegram Open Network (TON) — c собственной криптовалютой. Создатели этой платформы сравнивают проект с распределенным суперкомпьютером и системой денежных переводов. В новой, децентрализованной экономике она может конкурировать с Visa и Mastercard, отмечается в документе. Привлеченные с помощью ICO средства также пойдут на закупку оборудования и развитие сопутствующих TON технологий.