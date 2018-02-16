Минэкономразвития считает возможным пролонгирование ФЦП развития Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Продление Федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма после 2020 года вполне вероятно, считает заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.
"Есть такие объекты, у которых срок строительства значительно больше, и нормативный срок будет явно выходить за 2020 год ", — сказал РИА Новости Назаров.
Замминистра назвал несколько причин этой ситуации: корректировка проектных решений для сложных объектов инфраструктуры, отсутствие правильной документации о земельных участках и нахождении коммуникаций на местах строительства на полуострове и появление в программе новых объектов строительства.
В качестве примера Назаров привел горный тоннель для снабжения водой Ялты и канализационный коллектор в Симферополе, стоимость реконструкции которых после обследования и экспертизы выросла в разы. Новыми объектами в программе стали проекты по водоснабжению севера Крыма, создание марины в Балаклаве и другие стройки, которые были включены в ФЦП по поручению президента.
"Тут варианта два: либо пролонгировать по этим объектам программу, либо формировать после окончания этой новую. Пока решения окончательного нет, это некритично с точки зрения сегодняшнего дня. Но думаю что, это исходя из того, что я говорю – это вещь очевидная", — сказал Назаров.
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