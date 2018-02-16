МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Минтранс РФ предлагает распределить грузопотоки между разными видами транспорта, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Данная инициатива должна разрешить конфликты вокруг перевозки нефтепродуктов, ожидает газета. Борьба за нефтегрузы обострилась в 2017 году, когда ОАО РЖД дало скидку в 25% к тарифу на экспорт мазута и дизтоплива с Саратовского НПЗ. Водники сетовали, что потеря груза грозит им банкротством, напоминает издание.
Источники в пароходствах заявили газете, что если раньше между собой конкурировали частные железнодорожные операторы и судовладельцы, то теперь речникам приходится противостоять государственной инфраструктурной монополии. В итоге за 2017 год с реки на железную дорогу перешло более 1 миллиона тонн нефтепродуктов, или 16% наливных грузов на Единой глубоководной системе РФ, заявили изданию в одной из судоходных компаний. Положение судоходных танкерных компаний, закредитованных в результате инвестиций в обновление флота, ощутимо ухудшилось, что может грозить банкротством ряда игроков, заявил собеседник издания.
С доводами судоходных компаний не согласны и в Совете потребителей ОАО РЖД. По данным совета, за навигацию 2017 года объем речных перевозок с НПЗ сократился на 4,6%, до 6,05 миллиона тонн, а железная дорога потеряла 6,8% (более 4,5 миллиона тонн) нефтегрузов, за три года река лишилась 8,4%, а железная дорога — 14%, пишет газета.