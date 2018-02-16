МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Минтранс РФ предлагает распределить грузопотоки между разными видами транспорта, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, министр транспорта Максим Соколов предложил вице-премьеру Аркадию Дворковичу разработать транспортно-экономический баланс, распределив грузопотоки между речным, железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом. Представитель вице-премьера сообщила газете, что вопрос прорабатывается в профильном департаменте, в Минтрансе не ответили изданию.

Данная инициатива должна разрешить конфликты вокруг перевозки нефтепродуктов, ожидает газета. Борьба за нефтегрузы обострилась в 2017 году, когда ОАО РЖД дало скидку в 25% к тарифу на экспорт мазута и дизтоплива с Саратовского НПЗ. Водники сетовали, что потеря груза грозит им банкротством, напоминает издание.

Источники в пароходствах заявили газете, что если раньше между собой конкурировали частные железнодорожные операторы и судовладельцы, то теперь речникам приходится противостоять государственной инфраструктурной монополии. В итоге за 2017 год с реки на железную дорогу перешло более 1 миллиона тонн нефтепродуктов, или 16% наливных грузов на Единой глубоководной системе РФ, заявили изданию в одной из судоходных компаний. Положение судоходных танкерных компаний, закредитованных в результате инвестиций в обновление флота, ощутимо ухудшилось, что может грозить банкротством ряда игроков, заявил собеседник издания.

ОАО РЖД не согласно с обвинениями в недобросовестной конкуренции. Монополия работает в рамках закона, говорят в компании, с 2013 года имеет право варьировать тариф в утвержденном регулятором "тарифном коридоре". "Если государство примет иное решение по скидкам, мы его выполним", — заявили в РЖД. В ФАС сообщили, что вопрос скидок в компетенции РЖД. Признаков недобросовестной конкуренции со стороны монополии служба не видит и изучит предложения Минтранса при их поступлении.

С доводами судоходных компаний не согласны и в Совете потребителей ОАО РЖД. По данным совета, за навигацию 2017 года объем речных перевозок с НПЗ сократился на 4,6%, до 6,05 миллиона тонн, а железная дорога потеряла 6,8% (более 4,5 миллиона тонн) нефтегрузов, за три года река лишилась 8,4%, а железная дорога — 14%, пишет газета.