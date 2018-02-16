Обратный отсчет. Почему в Россию возвращаются миллиарды

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Игорь Наумов. В ближайшее время президент Владимир Путин одобрит закон об амнистии капиталов: это еще один весомый аргумент для владельцев незадекларированных активов вернуть деньги из иностранных юрисдикций в Россию. Между тем состояния уже возвращаются домой, причем в рекордных объемах. Почему новый этап амнистии может стать успешнее предыдущего — в материале РИА Новости.

Дым отечества

Амнистия начнет действовать 1 марта 2018 года и продлится до 28 февраля 2019-го. Законопроект подготовили оперативно, и в первых числах февраля его приняла Госдума. На этой неделе документ одобрил Совет Федерации.

"Закон почти не отличается от предыдущего. Это сделано, чтобы не согласовывать его с FATF — группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — еще один раз. Там очень сложная и длительная процедура", — сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

За последние три года это вторая попытка властей создать условия для возвращения капиталов. Первый этап амнистии прошел с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016-го. Было подано примерно семь тысяч налоговых деклараций. Однако оценить эффект крайне сложно, поскольку все декларации находятся в закрытом доступе — анонимность была одним из условий. Объем вернувшихся средств известен только Минфину и ФНС.

"Первый этап радикально не повлиял на репатриацию средств, — говорит аналитик "Финама" Алексей Коренев. — К сожалению, предложить весомые преимущества тем, кто готов был рискнуть вернуть вывезенное, государство не смогло".

Согласно новому закону, воспользовавшиеся вторым этапом амнистии получат возможность задекларировать свои зарубежные активы и счета. Их не будут наказывать за нарушения налогового и валютного законодательств. Тех, кто закроет бизнес за рубежом и переведет деньги в Россию, освободят от уплаты подоходного налога.

Принципиальный момент, отличающий второй этап от первого: теперь задекларировать можно не только действующие, но и уже закрытые счета. Три года назад такого не предлагали, а владельцы средств рисковали попасть под суд за нарушение валютного законодательства. Штрафы достигали 75-100% от суммы операций.

Еще одно отличие — возможность вернуть деньги домой с помощью еврооблигаций. Минфин в текущем году планирует выпустить евробондов на три миллиарда евро. И глава ведомства Антон Силуанов уже пообещал уделить особое внимание российским инвесторам.

Механизм возврата



Процесс возвращения капиталов, в разные годы вывезенных из страны, уже начался. С начала этого года российские финансовые учреждения фиксируют поступления средств из-за рубежа в рекордно высоких объемах.

Руководитель подразделения Сбербанка Sberbank Private Banking Евгения Тирюкова сообщила, что по итогам января приток вырос в три раза — по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По ее словам, речь идет о сотнях миллионов долларов, которые клиенты Сбербанка переводят из Англии, Швейцарии и Австрии.

Управляющая компания "Альфа-капитал" также отчиталась о выросшем почти в четыре раза притоке средств клиентов. За январь и первые дни февраля из иностранных банков поступило более 11 миллиардов рублей. "Это абсолютный исторический рекорд", — сообщила РИА Новости генеральный директор компании Ирина Кривошеева.

В увеличении объемов репатриации российского капитала уверен и главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. "Внешняя конъюнктура благоприятствует, — считает он. — Серьезное психологическое давление на инвесторов из нашей страны оказывает санкционная политика США. Боязнь найти свою фамилию в черном списке американского Минфина и в результате лишиться всего состояния заставляет их диверсифицировать размещение активов за счет перевода части денег в российскую юрисдикцию. И все же амнистия — хотя и весомый, но все еще недостаточный аргумент для владельцев капитала возвращаться на родину. Необходимы новые инициативы по улучшению инвестиционного климата. Можно ожидать, что правительство примет соответствующее решение".

Спасибо Трампу

Рекордный приток денег из-за границы напрямую связывают и с публикацией Минфином США так называемого "кремлевского доклада", в котором фигурируют российские чиновники, руководители госкомпаний и крупные бизнесмены.

"Даже если человек в нем не упомянут, руководители зарубежных банков в любой момент могут устроить ревизию его доходов за последние 20 лет, — рассуждает управляющая "Альфа-капиталом" Ирина Кривошеева. — И если у них возникнут малейшие сомнения, проблемы гарантированы".

Между тем напряжение усиливается. Глава американского Министерства финансов Стивен Мнучин подтвердил серьезность намерений Белого дома. "Мы активно работаем над новыми санкциями. Вы можете ожидать их в ближайшем будущем", — заявил министр на слушаниях в сенате, посвященных бюджету.

Мнучин пообещал сенаторам обсудить этот вопрос с банкирами, тут же оговорившись, что встреча будет закрытой. Пока непонятно, кого коснется секретная часть "кремлевского списка" и что именно грозит российским бизнесменам.

"Если выяснится, что их зарубежным активам угрожает реальная опасность быть заблокированными, возврат капиталов в Россию может увеличиться в разы", — резюмировал аналитик "Финама" Алексей Коренев.