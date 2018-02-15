На Смоленщине модернизируют купный животноводческий комплекс

СМОЛЕНСК, 15 фев – РИА Новости. В Смоленской области модернизируют животноводческий комплекс на полторы тысячи голов крупного рогатого скота, сообщил РИА Новости представитель региональной администрации.

По его словам, губернатор области Алексей Островский и генеральный директор ООО "Инвест Финанс" Сергей Ковальков в рамках проходящего в Сочи Российского инвестиционного форума подписали соглашение о сотрудничестве.

"Документ предполагает реализацию инвестиционного проекта АО Сельскохозяйственное предприятие "Шуйское", включающего в себя модернизацию животноводческого комплекса в Вяземском районе на полторы тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе, 750 голов коров голштинской породы.

Предполагается, что объем привлеченных инвестиций составит 450 миллионов рублей. Также в ходе реализации инвестпроекта планируется расширить действующее производство натурального молока и создать дополнительные рабочие места", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в настоящее время сельскохозяйственное предприятие "Шуйское" занимает лидирующие позиции в разведении крупного рогатого скота молочного направления и производстве молока. Сегодня здесь трудится 228 человек.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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