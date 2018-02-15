"Саратовские авиалинии" возобновляют эксплуатацию Ан-148 после проверок

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. "Саратовские авиалинии" возобновляют эксплуатацию Ан-148 после внеочередных технических проверок, сообщает авиакомпания в четверг.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва — Орск, разбился в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. В понедельник авиакомпания сообщала о временном приостановлении эксплуатации самолетов Ан-148 после авиакатастрофы в Подмосковье.

"Авиакомпания "Саратовские авиалинии" после внеочередных технических проверок самолетов Ан-148 специалистами авиационно-технической базы авиакомпании возобновляет полеты на этом типе ВС по текущему расписанию с усиленным экипажем, в состав которого будет входить пилот-инструктор", — говорится в сообщении.

Воздушные суда, входящие в авиапарк авиакомпании, соответствуют всем требованиям эксплуатационной документации, добавили в "Саратовских авиалиниях".