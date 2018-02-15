Росатом инвестирует в ветроэнергетику в Ростовской области 15 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев – РИА Новости. Правительство Ростовской области и "НоваВинд" (дивизион "Росатома", отвечающий за реализацию программ в новой энергетике) заключили соглашение о реализации инвестпроектов по строительству ветряных электростанций и организации сборочного производства компонентов ветроустановок, сообщает правительство региона.

Соглашение подписали губернатор Василий Голубев и гендиректор "НоваВинд" Александр Корчагин на Российском инвестиционном форуме в Сочи в четверг. Предварительный объем инвестиций по проектам оценивается в 15 миллиардов рублей.

Сборочное производство узлов и агрегатов ветроустановок планируется запустить на заводе "Атоммаш" в Волгодонске в 2018 году. Компания намерена локализовать в городе производство ступицы, гондолы, генератора и системы охлаждения ветроустановки по технологии своего голландского партнера – компании Lagerwey. К 2020 году степень локализации производства составит порядка 80%.

Соглашение с правительством позволит оперативно проработать возможность строительства ветроэлектростанций суммарной мощностью свыше 100 МВт в регионе расположения основного производства.

"Убежден, что уникальный опыт и огромный производственный потенциал "Атоммаша" станут прочной основой для дальнейшего развития ветроэнергетики на донской земле", — сказал Голубев.

Он добавил, что уже сегодня Ростовская область – энергетический донор юга России.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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