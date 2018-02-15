МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Изменения в налоговой системе должны быть сбалансированными, опасений о введении каких-либо обременительных сборов быть не должно, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы в последние годы ничего практически не трогали в налоговой системе. И никаких опасений быть не может в том плане, что власть вдруг ни с того, ни с сего решит каким-то непонятным образом ввести какие-то обременительные налоги, платежи новые. Ничего подобного мы делать не должны. Всякие изменения в налоговой системе, они должны быть сбалансированными и предварительно обсужденными и с экспертным сообществом, да и просто с людьми", — заявил Медведев в интервью телеканалу "Россия 24".

При этом он подчеркнул, что налоговая система в России должна развиваться.

"За последние годы мы не меняли налоговых правил. Это не означает, что налоговая система является абсолютно оптимальной: какие-то изменения назрели, но их нужно обсудить, сделать это открыто и не создавать условий, которые кардинальным образом будут отличаться от тех, что есть. В этом смысле, я считаю, что и бизнес может чувствовать себя спокойно", — сказал Медведев.