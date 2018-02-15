РЭЦ и ЕАБР будут сотрудничать в развитии торговли между странами ЕАЭС

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали соглашение о сотрудничестве и объединении усилий для увеличения торгового оборота между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в сообщении РЭЦ.

Соглашение было подписано в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. В рамках документа стороны планируют совместные программы и проекты, а также будут обмениваться информацией по потенциальным сделкам.

Таким образом, российские экспортеры и казахстанские покупатели получат доступ к финансовым ресурсам и мерам нефинансовой поддержки, которые совместно предоставят как российская, так и казахстанская стороны, сообщает РЭЦ. Уточняется, что пилотными проектами могут стать поставки российской продукции АПК. Финансирование сделок может осуществляться как в российских рублях, так и в казахских тенге.

"Целью соглашения является установление и развитие сотрудничества и объединение усилий для обеспечения и облегчения доступа инициаторов экспортоориентированных проектов к финансовым ресурсам и мерам поддержки сторон", — говорится в сообщении.

Соглашением определены такие направления сотрудничества, как рассмотрение сделок, связанных с экспортом товаров и услуг российского производства, сотрудничество по финансовым инструментам поддержки экспорта, осуществление анализа продвижения несырьевого экспорта, тарифной защиты рынков, нетарифных барьеров, финансирования экспорта в ЕАЭС и развития соответствующих отношений с другими организациями.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.