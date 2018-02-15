Фестиваль в Териберке вошел в шорт-лист конкурса АСИ

МУРМАНСК, 15 фев – РИА Новости. Фестиваль устойчивого развития территории "Териберка. Новая жизнь" в Мурманской области вошел в шорт-лист конкурса Агентства стратегических инициатив, призванного продемонстрировать лучшие инициативы для социально-экономического развития, итоги которого были объявлены в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

В четверг в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в сессии "Лучшие практики социально-экономического развития" были представлены итоги Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России. Инициатором проекта, который проводится уже второй год, выступает Агентство стратегических инициатив (АСИ). Главная отличительная черта конкурса – создание инструментов тиражирования и реализации лучших практик и инициатив финалистов конкурса через информационную систему Region-ID в формате готовых решений. "В шорт-лист конкурса в номинации "Развитие туристического потенциала региона" вошел представленный Мурманской областью фестиваль устойчивого развития территории "Териберка. Новая жизнь", — отметили в правительстве.

На протяжении трех лет кооператив LavkaLavka (ЛавкаЛавка) при поддержке правительства Мурманской области, администраций Кольского района и сельского поселения Териберка, АНО Фонд "Большая земля", а также ряда других общественных и частных организаций проводит фестиваль устойчивого развития территории "Териберка. Новая жизнь". Основная идея фестиваля – привлечь всеобщее внимание к Териберке, показать потенциал посёлка, дать импульс к его развитию.

Как отмечают региональные власти, запущенные в ходе проведения фестиваля процессы потребовали пересмотра подхода к развитию сельского поселения. "Интерес к этому уникальному месту появился не только у туристов, но и у инвесторов: в поселке появились новые гостиницы, развивается ресторан на берегу Баренцева моря, реализуются идеи по развитию дайвинга, экологического туризма и многое другое. С 2014 года на территории поселка открылось семь объектов размещения с емкостью более 200 мест", — отметили в правительстве.

На сегодняшний день к реализации на территории Териберки планируются не менее девяти инвестиционных проектов с общим объемом финансирования порядка 450 миллионов рублей и созданием 180 новых рабочих мест. Кроме того, создана основа для принятия решений по развитию инфраструктуры, благоустройства, дизайн-кода строений. Также планируются работы по модернизации электро-, тепло- и водоснабжения, ликвидация несанкционированных свалок. Руководитель АСИ Светлана Чупшева рассказала, что всего в конкурсе участвовали 77 регионов, готовые делиться своими лучшими наработками.

Териберка находится в 120 километрах от Мурманска и является одним из самых живописных мест Кольского полуострова. Село успешно развивалось до 60-х годов прошлого века, но затем начался постепенный упадок. Сегодня в поселке живет меньше тысячи жителей. Териберка уже много лет считается депрессивным населенным пунктом, и после съемок фильма Андрея Звягинцева "Левиафан" об этом стало известно не только местным жителям и властям.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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