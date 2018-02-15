ОЭЗ "Моглино" станет базой транспортно-логистического хаба

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор — председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи договорились о реализации проекта по созданию транспортно-логистического хаба, базой которого станет ОЭЗ "Моглино", сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"Предполагается, что базой хаба будет особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Моглино" с сателлитами на объектах терминально-складской инфраструктуры РЖД. Это позволит обеспечить дополнительно хранение, переработку и перераспределение грузов, следующих как на территорию РФ для внутреннего пользования, так и транзитом", — говорится в сообщении.

Как отметил Ведерников, цель проекта — увеличение объема железнодорожных перевозок, следующих через Псковскую область, что в свою очередь позволит снизить нагрузку на автомобильную инфраструктуру региона, ускорит доставку грузов и увеличит загрузку пунктов пропуска и таможенно-логистических терминалов на границе.

"Предложение по созданию хаба для нас интересно и по объему, и по своей специфике, поскольку важна не только перевозка, но и высококачественная логистика, которую вы сейчас организовываете", — цитирует пресс-служба администрации Псковской области слова главы "РЖД".

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Моглино" создана в Псковской области в соответствии с постановлением правительства России от 19 июля 2012 года. Согласно сайту ОЭЗ, в настоящее время статус резидентов ОЭЗ "Моглино" имеют девять компаний.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.