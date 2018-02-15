РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Чувашия ожидает в 2018 году 12-процентный рост инвестиций

16:0915.02.2018
0421
© Fotolia / Creativa ImagesРост экономикиРост экономики
© Fotolia / Creativa Images

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Не менее 12% роста инвестиций в экономику республики ожидают в Чувашии в текущем году — по предварительным прогнозам это составит около 60 миллиардов рублей, которые пойдут на реализацию крупных проектов в сфере электротехники, в химической промышленности и агропроме, сообщил РИА Новости глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев.

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Кабардино-Балкария и Чувашия на форуме в Сочи договорились о сотрудничестве
"Инвестирование у нас сейчас на достойном уровне. Это не наша оценка — это оценка бизнес-сообщества. В очереди инвесторы, конечно, не стоят, но мы занимаемся поиском. Ресурсы подорожали и банки в одностороннем порядке повышают ставки: бизнес рассчитывает проект, а банки перекладывают риски на заемщиков. Но, несмотря на сложности, в этом году мы ожидаем инвестиций на сумму не менее 60 миллиардов рублей", — сказал Игнатьев, принимающий участие в работе проходящего в Сочи Российского инвестиционного форума.

По его с ловам, часть инвестиций пойдет на строительство высокоскоростной магистрали. "Сейчас ждем решения — либо она пойдет из Москвы, либо из Татарстана. Плюс начинается второй этап строительства моста на реке Сура. Это тоже хорошие инвестиции — несколько миллиардов рублей. На первом этапе проект реализован, параллельно должен быть построен второй мост. Мы с "Автодором" работаем.

Касательно электротехнического кластера хорошо развиваемся. Наши производители сегодня достойно конкурируют с мировыми компаниями.

Отдельные товары электротехнического кластера используются для строительства Керченского моста — только что мы подписали новое соглашение с Республикой Крым", — сказал глава республики.

Документ, пояснил он, касается не только электротехнического кластера, но и других областей. В частности, речь идет о кондитерских изделиях и продуктах химической промышленности.

"Это все наши экспортные товары. Крым в них заинтересован. Замечу, что внешнеторговый оборот у нас сегодня идет с 95 странами мира. В частности, на экспорт идет продукция агропрома. В прошлом году оборот составил 450 миллионов долларов. И перспектива очень хорошая. В этом году мы рассчитывает как минимум на 10% роста", — отметил Игнатьев.

Он также сообщил, что в агросекторе республики сейчас приступают к реализации крупного проекта. "Мы начинаем строительство теплицы на 6 миллиардов рублей — это 22 гектара земли, хотя зона у нас рискованная — климатические условия не совсем благоприятные. Проект будет реализовывать Виктор Вексельберг (группа компаний "Ренова"), поддержка от Минсельхоза России получена. Кредитную линию уже оформили. В октябре на первом этапе 11 гектаров вводим в эксплуатацию, далее — второй этап, в результате чего на рынке России появится еще 19 тысяч тонн своих овощей. Мы говорим о теплицах пятого поколения, где будут использованы солнечные модули, произведенные в Чувашии. КПД будет существенно увеличен", — убежден глава республики.

Игнатьев уточнил, что солнечная энергетика будет использоваться комбинированно.

"В зимний период времени солнечных дней не так много. А новые теплицы позволят выращивать даже такие помидоры, которые идут уже не как овощи, а как фрукты — по аналогии с японскими сладкими помидорами. Вкусовые качества этих томатов будут другие. К слову, о Японии.

Касательно инвестиций в экономику региона мы рассчитываем и на японских предпринимателей. В частности, чрезвычайной и полномочный посол Японии в России приезжает к нам в марте с предпринимателями, и мы покажем им те предприятия в Чувашии, которые они предварительно оценили и хотят посетить с целью открыть свои производства на нашей земле", — сообщил глава республики.

Медиацентр Российского инвестиционного форума в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Крым договорился о сотрудничестве с четырьмя регионами на форуме в Сочи
По его с ловам, японских бизнесменов интересует, в первую очередь, электротехника, но предприниматели Чувашии готовы предложить им больше.

"Мы предлагаем им реализовать себя также в обрабатывающей области, включая продукцию сельского хозяйства. Республика является одним из крупных производителей картофеля, но у нас нет глубокой переработки, чтобы выйти уже с ее продуктами на экспорт. Глубокая переработка зерна, например. Путем глубокой переработки создается тот же инсулин. И такой проект у нас есть, но банки пока не дали кредитную линию", — сказал Игнатьев.

Сегодня в Чувашии работает пять зарубежных компаний. В их числе — мировой бренд "Рокко".

"Итальянцы скоро закончат строительство второго завода. В электротехническом кластере наши предприниматели нашли партнеров для создания новых производств на территории республики. Предварительные договоренности уже есть. Риски предприниматели берут на себя, а мы создаем для них хороший деловой климат", — подытожил Михаил Игнатьев.

Другие новости региона читайте здесь>>

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена