Чувашия ожидает в 2018 году 12-процентный рост инвестиций

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Не менее 12% роста инвестиций в экономику республики ожидают в Чувашии в текущем году — по предварительным прогнозам это составит около 60 миллиардов рублей, которые пойдут на реализацию крупных проектов в сфере электротехники, в химической промышленности и агропроме, сообщил РИА Новости глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев.

"Инвестирование у нас сейчас на достойном уровне. Это не наша оценка — это оценка бизнес-сообщества. В очереди инвесторы, конечно, не стоят, но мы занимаемся поиском. Ресурсы подорожали и банки в одностороннем порядке повышают ставки: бизнес рассчитывает проект, а банки перекладывают риски на заемщиков. Но, несмотря на сложности, в этом году мы ожидаем инвестиций на сумму не менее 60 миллиардов рублей", — сказал Игнатьев, принимающий участие в работе проходящего в Сочи Российского инвестиционного форума.

По его с ловам, часть инвестиций пойдет на строительство высокоскоростной магистрали. "Сейчас ждем решения — либо она пойдет из Москвы, либо из Татарстана. Плюс начинается второй этап строительства моста на реке Сура. Это тоже хорошие инвестиции — несколько миллиардов рублей. На первом этапе проект реализован, параллельно должен быть построен второй мост. Мы с "Автодором" работаем.

Касательно электротехнического кластера хорошо развиваемся. Наши производители сегодня достойно конкурируют с мировыми компаниями.

Отдельные товары электротехнического кластера используются для строительства Керченского моста — только что мы подписали новое соглашение с Республикой Крым", — сказал глава республики.

Документ, пояснил он, касается не только электротехнического кластера, но и других областей. В частности, речь идет о кондитерских изделиях и продуктах химической промышленности.

"Это все наши экспортные товары. Крым в них заинтересован. Замечу, что внешнеторговый оборот у нас сегодня идет с 95 странами мира. В частности, на экспорт идет продукция агропрома. В прошлом году оборот составил 450 миллионов долларов. И перспектива очень хорошая. В этом году мы рассчитывает как минимум на 10% роста", — отметил Игнатьев.

Он также сообщил, что в агросекторе республики сейчас приступают к реализации крупного проекта. "Мы начинаем строительство теплицы на 6 миллиардов рублей — это 22 гектара земли, хотя зона у нас рискованная — климатические условия не совсем благоприятные. Проект будет реализовывать Виктор Вексельберг (группа компаний "Ренова"), поддержка от Минсельхоза России получена. Кредитную линию уже оформили. В октябре на первом этапе 11 гектаров вводим в эксплуатацию, далее — второй этап, в результате чего на рынке России появится еще 19 тысяч тонн своих овощей. Мы говорим о теплицах пятого поколения, где будут использованы солнечные модули, произведенные в Чувашии. КПД будет существенно увеличен", — убежден глава республики.

Игнатьев уточнил, что солнечная энергетика будет использоваться комбинированно.

"В зимний период времени солнечных дней не так много. А новые теплицы позволят выращивать даже такие помидоры, которые идут уже не как овощи, а как фрукты — по аналогии с японскими сладкими помидорами. Вкусовые качества этих томатов будут другие. К слову, о Японии.

Касательно инвестиций в экономику региона мы рассчитываем и на японских предпринимателей. В частности, чрезвычайной и полномочный посол Японии в России приезжает к нам в марте с предпринимателями, и мы покажем им те предприятия в Чувашии, которые они предварительно оценили и хотят посетить с целью открыть свои производства на нашей земле", — сообщил глава республики.

По его с ловам, японских бизнесменов интересует, в первую очередь, электротехника, но предприниматели Чувашии готовы предложить им больше.

"Мы предлагаем им реализовать себя также в обрабатывающей области, включая продукцию сельского хозяйства. Республика является одним из крупных производителей картофеля, но у нас нет глубокой переработки, чтобы выйти уже с ее продуктами на экспорт. Глубокая переработка зерна, например. Путем глубокой переработки создается тот же инсулин. И такой проект у нас есть, но банки пока не дали кредитную линию", — сказал Игнатьев.

Сегодня в Чувашии работает пять зарубежных компаний. В их числе — мировой бренд "Рокко".

"Итальянцы скоро закончат строительство второго завода. В электротехническом кластере наши предприниматели нашли партнеров для создания новых производств на территории республики. Предварительные договоренности уже есть. Риски предприниматели берут на себя, а мы создаем для них хороший деловой климат", — подытожил Михаил Игнатьев.

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