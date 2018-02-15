Костин: банки конкурируют в сфере технологий не с финтехом, а между собой

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Банки сегодня конкурируют в разработке технологических платформ не с финтехом, а между собой, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

"Банковский сектор переживает огромный процесс своих изменений. Я думаю, что угрозы, что банки проиграли финтеху, не подтверждаются. Я думаю, что банки сегодня сами стали драйверами цифровых методов работы, и все банки сегодня формируют большие деньги и большие ресурсы привлекают, я думаю, что здесь банковская сфера одна из ключевых, где изменения будут происходить", — сказал Костин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я думаю, что конкуренция сегодня даже не с финтехом, конкуренция сегодня банков с теми банками, кто предложит лучшую технологическую платформу, тот и будет побеждать в этой конкуренции", — добавил он.

Костин отметил, что сегодня в мире конечно есть много технологий, "огромный прорыв происходит". "Он будет иметь свои негативные последствия: в том числе освобождение рабочих рук в большом количестве. Тем не менее, процессы все равно идут, и здесь нам главное не отстать", — сообщил он.

Глава ВТБ также добавил, что в России "мозги есть" и людей, которые изобретают новые технологии, хватает.