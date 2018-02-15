Итальянская делегация прибыла в Крым

Вид на бухту в Балаклаве с генуэзской крепости Чембало. Архивное фото

Вид на бухту в Балаклаве с генуэзской крепости Чембало. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крым с деловым визитом прибыла итальянская делегация, которая примет участие в VI международном аграрном форуме "АгроЭкспоКрым", сообщили РИА Новости организаторы.

Аграрный форум пройдет в Ялте с 15 по 17 февраля и призван продемонстрировать передовые аграрные технологии и новинки отрасли.

"Для участия в форуме специально приехала делегация из Италии в составе четырех человек. Это представители сельскохозяйственной сферы итальянской области Венеции. Они прибыли для участия в качестве экспонентов и экспертов. Их приезд призван наладить контакты между итальянским и крымским бизнесом, а также положить начало долгосрочному сотрудничеству в аграрной сфере", — сказала собеседница агентства.

Возглавил делегацию учредитель итальянской компании "Агровенеция" Элизео Бертолази.

В рамках форума планируется подписать меморандум о сотрудничестве между группой компаний "ЭкспоКрым" и российско-итальянской культурной организацией "Венето-Россия", который определит вектор взаимодействия в целях поддержки малого и среднего бизнеса в аграрном секторе.