Госдума одобрила во втором чтении проект о повышении МРОТ

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Госдума одобрила во втором чтении президентский законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.
"Нужно вначале взять и найти средства. Источники прозвучали? Давайте анализировать эти источники. Давайте искать эти средства… Так можно закончить тем, что это решение не будет принято и люди останутся без МРОТ, который равен прожиточному уровню", — прокомментировал инициативу лидера ЛДПР спикер Вячеслав Володин.
На прошлой неделе Госдума приняла проект в первом чтении. Его поддержали все фракции.
Суть закона
В обосновании к проекту отмечается, что расходы на повышение зарплаты бюджетников в этом году составят 39,3 миллиарда рублей.
Первоначально планировалось приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года, однако на встрече Владимира Путина с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым тот предложил ускорить принятие решения, перенеся его на 1 мая — День труда.