Amazon впервые обогнала Microsoft по капитализации

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Онлайн-ритейлер Amazon впервые в истории обогнал IT-гиганта Microsoft по рыночной стоимости, заняв третью строчку по данному показателю среди мировых компаний после Apple и Alphabet (холдинговая компания Google), свидетельствуют данные биржи.
В результате роста капитализации Amazon встала на третью строчку по данному показателю среди компаний: ее опережают только Apple и Alphabet со значениями рыночной стоимости в 849,24 миллиарда долларов и 744,73 миллиарда долларов соответственно.
Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.