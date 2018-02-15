Центробанк отозвал лицензию у "Уральского капитала"

Санация банков в РФ и рынок недвижимости (17)

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Центробанк лишил лицензии уфимский банк "Уральский капитал". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что причиной отзыва лицензий стали нарушения законов о регулировании банковской деятельности. Также существовала реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков "Уральского капитала". В кредитную организацию уже назначили временную администрацию.

"Уральский капитал" — участник системы страхования вкладов. По данным ЦБ, он занимал 237-е место по объему активов в банковской системе страны.

Ранее первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин заявил, что регулятор стремится к тому, чтобы отзыв банковской лицензии стал экстраординарным и редким событием.

Он напомнил, что ЦБ по-прежнему хочет перейти от "карательного" и "наказательного" банковского надзора к консультативному. Однако, по его словам, для этого потребуется очистить сектор от недобросовестных игроков и достичь нового уровня доверия населения.