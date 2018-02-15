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Экономика

Отмыть ракеты. Как крупнейший банк Латвии стал "прачечной" КНДР

08:0015.02.2018
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© AFP 2018 / KCNAСеверокорейский лидер Ким Чен Ын во время пуска ракеты Пуккыксон-2Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время пуска ракеты Пуккыксон-2
© AFP 2018 / KCNA

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Игорь Наумов. Минфин США обвинил латвийский ABLV Bank в отмывании денег и причастности к транзакциям, связанным с Северной Кореей. В самом банке утверждают, что это ошибка и у американцев недостоверная информация. Как бы то ни было, Минфин может запретить финансовым организациям Штатов открывать и вести корреспондентские счета для ABLV Bank.

Финансовая инквизиция

Скандал вокруг крупнейшего частного банка Латвии разгорелся с подачи Управления по борьбе с финансовыми преступлениями американского Минфина — FinCEN. Задача этой структуры — активная помощь спецслужбам в раскрытии экономических злоупотреблений. И не только в США.

Американцы пришли к выводу, что отмывание денег — главный бизнес латвийского банка. "ABLV Bank способствовал транзакциям, связанным с Северной Кореей, после провозглашения летом 2017-го банковской политики нулевой терпимости по отношению к Северной Корее", — говорится в пресс-релизе FinCEN.

До 90% клиентов ABLV Bank относятся к категории высокорисковых. По данным FinCEN, все это — подставные компании, которые зарегистрированы в юрисдикциях, позволяющих сохранить анонимность.

"Мы полны решимости использовать наши экономические органы власти для принятия мер против иностранных банков, игнорирующих меры по борьбе с отмыванием капиталов и способствующих широкомасштабной незаконной деятельности", — заявил замглавы Минфина США Сигал Манделькер.

Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Заподозренный США в отмывании денег латвийский банк опроверг обвинения

Для ABLV Bank все это чревато серьезными и, возможно, "летальными" последствиями, считает доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян. По его словам, тут многое определяется источниками формирования капитала банка и вложений.

"Однако если вводятся адресные ограничения, это означает, что банк сильно зависит от доступа к финансовой системе США", — говорит эксперт.

© AFP 2018 / Fabrice CoffriniМинистр финансов США Стивен Мнучин
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
Министр финансов США Стивен Мнучин

Системный сбой

В руководстве ABLV Bank с обвинениями не согласны и намерены опровергнуть "столь вопиющую клевету". Запрет на доступ к финансовой системе Америки пока не вступил в силу, так что время для апелляций у менеджмента есть.

"Подготовленный отчет представляет собой предложение департамента, в течение 60 дней можно подавать письменные возражения", — говорится в официальном сообщении банка.

Президент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
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Но это не так просто. У ABLV Bank и так подмоченная репутация. В мае 2016 года Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии наложила на банк рекордный для республики штраф в размере 3,2 миллиона евро — как раз за причастность к легализации незаконных доходов.

Справедливости ради стоит сказать, что в тот скандал было втянуто большинство кредитных учреждений Латвии. Причем шесть дел расследовали по подозрению в финансировании терроризма.

Эксперты считают, что для республики это системная проблема. Многие латвийские банки живут за счет того, что иначе как отмыванием незаконных доходов назвать нельзя.

По информации СМИ, объем транзакций, которые проходят через банки Латвии, достигает 1% от общего оборота долларов в мире. Небольшая прибалтийская страна превратилась в региональный финансовый центр. Именно этим объясняется повышенный интерес к местным банкам со стороны Минфина США.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне

Вакансия на жертву

Санкции к ABLV Bank Минфин США предлагает применить на основании статьи 311 "Патриотического акта" (Patriot Act), принятого в Штатах в 2001 году после террористической атаки на Нью-Йорк. Кроме того, президент Дональд Трамп в конце сентября прошлого года расширил экономические санкции в отношении Северной Кореи и стран, сотрудничающих с Пхеньяном.

Эти меры, по словам главы государства, призваны лишить КНДР источников доходов, за счет которых финансируется разработка "самых смертоносных видов оружия, известных человечеству".

Карта Северной и Южной Кореи. Архивное фото
© AP Photo / Lee Jin-man
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С официальным предупреждением выступил глава Минфина США Стивен Мнучин: "Банки и компании по всему миру должны проявлять бдительность при попытках Северной Кореи осуществить незаконное финансирование и торговлю".

Одна из первых жертв новых американских санкций — китайский Bank of Dandong. В начале ноября 2017-го было официально объявлено об отключении банка от финансовой системы США.

Этому, как и в случае с ABLV Bank, предшествовало расследование FinCEN, отчет о котором был опубликован 29 июня 2017 года. В документе Bank of Dandong обвиняли в отмывании денег и называли шлюзом КНДР для доступа к американским и международным финансовым рынкам в обход санкций США и ООН.

В FinCEN пришли к выводу, что через этот китайский банк проводили многомиллионные сделки компании, участвующие в производстве и распространении ядерного оружия и баллистических ракет Северной Кореи.

"Для Bank of Dandong и китайской банковской системы в целом американские ограничения были серьезным ударом. Но у Китая и КНДР довольно устойчивые экономические отношения. И они осуществляются в том числе в обход санкций", — рассуждает экономист Юрий Твердохлеб.

С Латвией ситуация другая, продолжает он. Банковская система страны была причастна ко многим сомнительным финансовым операциям в 1990-х годах. Судя по последним событиям, республика до сих пор остается "прачечной", через которую удобно проводить нелегальные сделки.

"Такое ощущение, что они продолжают работать по правилам прошлого века. За что и наказаны своими североамериканскими друзьями", — заключил эксперт.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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93tx
Только сша имеют право мошенничать, а другие ни ни
08:37
15.02.2018
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