Евросоюз не видит оснований для отмены безвизового режима с Украиной

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Европейский союз не видит оснований для отмены безвизового режима с Украиной, заявил посол Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли.
"На регулярной основе мы должны проверять ситуацию относительно этих обязательств. Но на сегодняшний день у нас нет причин предполагать, что у Украины будут проблемы с этим", — заявил Мингарелли в интервью украинскому интернет-изданию Realist.
Он напомнил, что требования Евросоюза касались множества сфер, в частности, охраны границ, верховенства права, управления миграцией, а также реформирования других секторов.
Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Украинская сторона настаивала на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло. Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом ЕС. Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений.
Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
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