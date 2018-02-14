В ВШЭ представили новый способ прогноза валютных рисков

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ) показали возможность предсказания валютных рисков с помощью использования японской модели предупреждения сейсмической активности, сообщила пресс-служба ВШЭ.
У скачков на валютном рынке или на бирже ценных бумаг всегда есть внешние или внутренние причины. Как правило, внешние причины мало предсказуемы, но могут оказать сильное влияние на биржу. Примером нестабильности, порожденной внутренними причинами, может быть образование так называемых пузырей из-за стадного поведения инвесторов.
"Это когда трейдеры, в основном мелкой и средней руки, которые не обладают достаточной инсайдерской информацией, чтобы спрогнозировать дальнейшие изменения, начинают массово следовать за теми, кого они считают своими финансовыми гуру, и этим создают на рынке безосновательный ажиотаж. В какой-то момент этот пузырь надувается до критических размеров, и все участники понимают, что цены нереалистичные. Пример — пузырь доткомов в США в 2000 году", — приводятся в сообщении слова м.н.с. лаборатории анализа и выбора решений ВШЭ Людмилы Егоровой.