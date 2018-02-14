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Экономика

В ВШЭ представили новый способ прогноза валютных рисков

14:5514.02.2018
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкТабло курса валют. Архивное фотоТабло курса валют. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ) показали возможность предсказания валютных рисков с помощью использования японской модели предупреждения сейсмической активности, сообщила пресс-служба ВШЭ.

Купюры 5000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Японии для прогнозирования землетрясений в 1988 году был разработан подход эпидемической толчковой последовательности, основанный на процессах Хоукса. Он позволяет просчитать вероятность дальнейшей сейсмической активности на основе случившихся первых толчков. В основе этого подхода лежит принцип самовозбуждающихся процессов, которые имеют некую аналогию с причинно-следственными связями резких изменений на финрынке.

У скачков на валютном рынке или на бирже ценных бумаг всегда есть внешние или внутренние причины. Как правило, внешние причины мало предсказуемы, но могут оказать сильное влияние на биржу. Примером нестабильности, порожденной внутренними причинами, может быть образование так называемых пузырей из-за стадного поведения инвесторов.

"Это когда трейдеры, в основном мелкой и средней руки, которые не обладают достаточной инсайдерской информацией, чтобы спрогнозировать дальнейшие изменения, начинают массово следовать за теми, кого они считают своими финансовыми гуру, и этим создают на рынке безосновательный ажиотаж. В какой-то момент этот пузырь надувается до критических размеров, и все участники понимают, что цены нереалистичные. Пример — пузырь доткомов в США в 2000 году", — приводятся в сообщении слова м.н.с. лаборатории анализа и выбора решений ВШЭ Людмилы Егоровой.

Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Исследователи применили метод Хоукса на данных фондового индекса S&P500 и соотношения валютной пары рубль-доллар и показали, что японский подход способен прогнозировать финриски наравне с эконометрическими моделями, традиционно используемыми аналитиками для этих целей. Были использованы данные Мосбиржи о соотношении рубля к доллару с января 1999 по апрель 2017 года. Точность прогноза при использовании процессов Хоукса составляет около 40%, из 277 наблюдаемых событий предсказать удалось 112.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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scrap_vc
Точность это, что вероятность? А надежность?
Почему нет гранта и не объявлена премия на замену резервных валют? Я предлагаю отмену схожую с сатирическим курсом по стоимости Coca-Cola, только по затратной стоимости годовой потребительской корзины (Общая часть Прейскуранта цен, пункт 4 в СССР). А расчеты производить по рыночной стоимости. Как еще объяснить существование затратной экономики в СССР, все дураки были? Причина развала в усилении феодальной - партократической идеологии. "Был дурак дураком стал секретарь райкома" и привело к управлению страной театром абсурда, и сейчас управленцы начиная с федерального уровня не соответствуют должностным требованиям. Это кадровая катастрофа, удивлюсь если не было предупреждения, от специалистов организации труда и производственных психологов.
15:19
14.02.2018
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