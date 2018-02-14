В Минске прокомментировали ограничения на поставку яблок в Россию

МИНСК, 14 фев — РИА Новости. Белоруссия не видит смысла в запрете на поставку яблок в Россию с ряда предприятий, поскольку они не могут осуществлять экспорт ввиду отсутствия продукции на складах, сообщил РИА Новости в среду директор белорусской Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Александр Пискун.

Специалисты Россельхознадзора в начале февраля проинспектировали 84 белорусских предприятия с целью проверить находящиеся у них на хранении объемы яблок и огурцов. На сайте российского ведомства поясняли, что выездная проверка направлена на недопущение поставок запрещенной к ввозу в страну продукции растительного происхождения под видом белорусской. По итогам проверки Россельхознадзор запретил с 14 февраля ввоз в Россию свежих яблок с 31 предприятия Белоруссии. Отмечалось, что проверка установила отсутствие у них на складах продукции.

"Если яблок в остатках нет на этих предприятиях, они уже успешно реализованы в Российскую Федерацию, что ограничивать? Если яблок нет, мы в одностороннем порядке сами не выдаем под жестким контролем фитосанитарные сертификаты на белорусские яблоки этих предприятий", — сказал Пискун.

По его словам, "этот запрет абсолютно не нужен". "Вопрос находится на постоянном контроле специалистов служб на местах. Фитосанитарные сертификаты выдавались исходя из объемов собственного производства того или иного субъекта хозяйствования и валового сбора с учетом реализации на российскую территорию. Если исходя из тех объемов реализация уже произведена, то, поверьте, ни один инспектор ни одной тонны сверх выдавать не будет (фитосанитарные сертификаты для поставки в РФ – ред.)", — подчеркнул глава инспекции.

Собеседник отметил, что задачей приезда российской инспекции было "посетить производителей яблок и огурцов закрытого грунта и отфиксировать имеющиеся у них в остатках весовые параметры произведенной продукции… чтобы в последующем можно было контролировать (поставки в РФ – ред.) исходя из этих реальных остатков, произведенных в Белоруссии". Он уточнил, что "из 82 предприятий по производству яблок в 31 продукция в виде яблок белорусского происхождения уже реализована – пустые склады и холодильные камеры". "Что запрещать?" — с удивлением отметил Пискун.

По его словам, инспекция сейчас ведет переговоры со своими российскими коллегами относительно сообщения Россельхознадзора о результатах проверки. "Я пытаюсь дискутировать на эту тему с руководством фитосанитарного блока Россельхознадзора. Вторая часть (сообщения, в ней говорится о запрете – ред.) абсолютно ни к чему, она не требуется", — сказал Пискун. Он считает, что достаточно было "как результат инспектирования указать субъектов хозяйствования, у которых на данный момент в остатке яблок белорусского производства нет".