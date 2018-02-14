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Экономика

В Минске прокомментировали ограничения на поставку яблок в Россию

14:0614.02.2018
(обновлено: 15:14 14.02.2018)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЯблоки. архивное фотоЯблоки. архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МИНСК, 14 фев — РИА Новости. Белоруссия не видит смысла в запрете на поставку яблок в Россию с ряда предприятий, поскольку они не могут осуществлять экспорт ввиду отсутствия продукции на складах, сообщил РИА Новости в среду директор белорусской Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Александр Пискун.

Переработка мяса. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Специалисты Россельхознадзора в начале февраля проинспектировали 84 белорусских предприятия с целью проверить находящиеся у них на хранении объемы яблок и огурцов. На сайте российского ведомства поясняли, что выездная проверка направлена на недопущение поставок запрещенной к ввозу в страну продукции растительного происхождения под видом белорусской. По итогам проверки Россельхознадзор запретил с 14 февраля ввоз в Россию свежих яблок с 31 предприятия Белоруссии. Отмечалось, что проверка установила отсутствие у них на складах продукции.

"Если яблок в остатках нет на этих предприятиях, они уже успешно реализованы в Российскую Федерацию, что ограничивать? Если яблок нет, мы в одностороннем порядке сами не выдаем под жестким контролем фитосанитарные сертификаты на белорусские яблоки этих предприятий", — сказал Пискун.

Комуникации нефтедобывающего предприятия. Архивное фото
© РИА Новости / Георгий Гранин
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По его словам, "этот запрет абсолютно не нужен". "Вопрос находится на постоянном контроле специалистов служб на местах. Фитосанитарные сертификаты выдавались исходя из объемов собственного производства того или иного субъекта хозяйствования и валового сбора с учетом реализации на российскую территорию. Если исходя из тех объемов реализация уже произведена, то, поверьте, ни один инспектор ни одной тонны сверх выдавать не будет (фитосанитарные сертификаты для поставки в РФ – ред.)", — подчеркнул глава инспекции.

Собеседник отметил, что задачей приезда российской инспекции было "посетить производителей яблок и огурцов закрытого грунта и отфиксировать имеющиеся у них в остатках весовые параметры произведенной продукции… чтобы в последующем можно было контролировать (поставки в РФ – ред.) исходя из этих реальных остатков, произведенных в Белоруссии". Он уточнил, что "из 82 предприятий по производству яблок в 31 продукция в виде яблок белорусского происхождения уже реализована – пустые склады и холодильные камеры". "Что запрещать?" — с удивлением отметил Пискун.

По его словам, инспекция сейчас ведет переговоры со своими российскими коллегами относительно сообщения Россельхознадзора о результатах проверки. "Я пытаюсь дискутировать на эту тему с руководством фитосанитарного блока Россельхознадзора. Вторая часть (сообщения, в ней говорится о запрете – ред.) абсолютно ни к чему, она не требуется", — сказал Пискун. Он считает, что достаточно было "как результат инспектирования указать субъектов хозяйствования, у которых на данный момент в остатке яблок белорусского производства нет".

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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aleksandr.tarasov.tr
Да просто Путину надо объяснить Лукашенко что еще одно яблоко из Польши будет на территории России, то вся их продукция будет запрещена для поставок в Россию и для владельцев сетивиков ввести уголовный срок от 10 лет и штрафа вт размере 100 миллиардов рублей!
14:44
14.02.2018
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Павел Малев
"....с целью проверить находящиеся у них на хранении объемы яблок и огурцов"
Ну с яблоками понятно, а вот как огурцы хранить столько времени, да ещё поставлять их в другую страну - Мичурин отдыхает!
14:17
14.02.2018
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