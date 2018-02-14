В Минске прокомментировали ограничения на поставку яблок в Россию

МИНСК, 14 фев — РИА Новости. Белоруссия не видит смысла в запрете на поставку яблок в Россию с ряда предприятий, поскольку они не могут осуществлять экспорт ввиду отсутствия продукции на складах, сообщил РИА Новости в среду директор белорусской Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Александр Пискун.
"Если яблок в остатках нет на этих предприятиях, они уже успешно реализованы в Российскую Федерацию, что ограничивать? Если яблок нет, мы в одностороннем порядке сами не выдаем под жестким контролем фитосанитарные сертификаты на белорусские яблоки этих предприятий", — сказал Пискун.
Собеседник отметил, что задачей приезда российской инспекции было "посетить производителей яблок и огурцов закрытого грунта и отфиксировать имеющиеся у них в остатках весовые параметры произведенной продукции… чтобы в последующем можно было контролировать (поставки в РФ – ред.) исходя из этих реальных остатков, произведенных в Белоруссии". Он уточнил, что "из 82 предприятий по производству яблок в 31 продукция в виде яблок белорусского происхождения уже реализована – пустые склады и холодильные камеры". "Что запрещать?" — с удивлением отметил Пискун.
По его словам, инспекция сейчас ведет переговоры со своими российскими коллегами относительно сообщения Россельхознадзора о результатах проверки. "Я пытаюсь дискутировать на эту тему с руководством фитосанитарного блока Россельхознадзора. Вторая часть (сообщения, в ней говорится о запрете – ред.) абсолютно ни к чему, она не требуется", — сказал Пискун. Он считает, что достаточно было "как результат инспектирования указать субъектов хозяйствования, у которых на данный момент в остатке яблок белорусского производства нет".