Глава Минэнерго встретился с королем Саудовской Аравии

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак провел встречу с королем Саудовской Аравии Салманом Аль-Саудом, говорится на официальной странице Минэнерго РФ в Twitter.

Король Саудовской Аравии Салман Аль-Сауд провел встречу с Министром @novakav1 pic.twitter.com/KQwpHu2loE — Минэнерго России (@MinenergoGov) 14 февраля 2018 г.

"Король Саудовской Аравии Салман Аль-Сауд провел встречу с министром… (Александром Новаком — ред.)", — говорится в сообщении.

В среду глава Минэнерго РФ Новак также провел встречу с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом в Эр-Рияде. Подробности встреч не раскрываются.