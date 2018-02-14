Российские инвестбанки готовы организовывать IPO Saudi Aramco

ЭР-РИЯД, 14 фев — РИА Новости. Российские инвестбанки заинтересованы в участии в организации IPO государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Да, российские инвестбанки и российские банки (проявляют интерес к IPO Saudi Aramco — ред.). И мы считаем, что ведущие российские банки заинтересованы в том числе в том, чтобы оказывать инвестиционные банковские услуги. И инвестировать, и оказывать услуги в рамках IPO", — сказал Дмитриев.