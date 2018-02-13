Сербия должна скорее подписать договор о торговли с ЕАЭС, считают министры

БЕЛГРАД, 13 фев — РИА Новости. Сербии следует как можно скорее подписать соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявили во вторник в Белграде сербский вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Расим Ляич и министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

В декабре 2017 года по итогам российско-сербских переговоров на высшем уровне президент РФ Владимир Путин заявил, что создание зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сербией открыло бы новые возможности для укрепления деловых связей.

Как он тогда сообщал, соответствующие экспертные консультации уже ведутся.

"Ляич и Орешкин согласились, что в целях дальнейшего усиления двустороннего экономического сотрудничества необходимо как можно скорее подписать соглашение о свободной торговле между Сербией и Евразийским экономическим союзом, в который входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия", — сообщила пресс-служба сербского правительства по итогам встречи министров.

Как добавили в пресс-службе, Ляич и Орешкин договорились и о том, чтобы в течение этого года в Москве была проведена встреча самых важных производителей пищевой продукции из Сербии и самых известных российских торговых сетей для установления новых деловых контактов и большего присутствия сербских товаров на рынке РФ.

Министры также обсуждали возможности лучшего представления сербского туристического потенциала в России и дальнейший рост туристического потока между двумя странами, отмечается в сообщении.