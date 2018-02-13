"Просвещение" отсудило у ООО "Интеллект-Центр" 40 млн рублей за контрафакт

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам во вторник оставил в силе решение девятого Арбитражного апелляционного суда, который постановил изъять из оборота контрафактную продукцию ООО "Интеллект-Центр" и взыскать в пользу издательства "Просвещение" 40,7 миллиона рублей.

"В удовлетворении жалобы (обращения) отказать", — говорится на сайте суда по итогам рассмотрения кассационной жалобы ООО "Интеллект-Центр".

"Просвещение" подало в январе 2017 года иск к компании ООО "Интеллект-Центр из-за незаконного использования товарного знака "ФГОС", который до степени смешения похож на товарный знак издательства.

В апреле 2017 года Арбитражный суд города Москвы принял решение в пользу издательства и постановил изъять выпущенную продукцию, а также взыскать с "Интеллект-Центр" в пользу "Просвещения" 72,8 миллиона рублей. Однако девятый арбитражный апелляционный суд в августе прошлого года снизил сумму иска до 40,7 миллиона рублей.

Как говорится в пресс-релизе издательства "Просвещение", АО "Издательство "Просвещение" самостоятельно еще до 2008 года разработало товарный знак, представляющий собой стилизованное изображение глобуса, нарисованного линиями синего и красного цвета, с размещенной рядом с ним надписью "ФГОС", что обозначало и демонстрировало приверженность издательства Федеральным государственным отраслевым стандартам при выпуске своих учебников.

Узнаваемость товарному знаку придавало именно графическое изображение стилизованного глобуса, придуманного и разработанного издательством "Просвещение", что и сделало данный товарный знак распознаваемым и значимым на рынке учебной продукции, говорится в релизе.

"Некоторые недобросовестные издательства без согласования с издательством "Просвещение" размещают на обложках выпускаемых ими книг такой же знак или похожие на него обозначения, чтобы использовать известность и узнаваемость учебников и учебных пособий "Просвещения" для продвижения собственной продукции. Такого рода действия вводят потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров, наносят репутационный ущерб. В отношении таких "издателей" будет продолжаться работа по пресечению незаконных действий и распространения контрафактной продукции", — приводится в пресс-релизе слова директор по внешним коммуникациям издательства "Просвещение" Сергея Григоренко.

Кроме того, во вторник девятый Арбитражный апелляционный суд вынес решение, которое полностью подтверждает позицию издательства "Просвещение" в споре с издательством "Экзамен".

Ранее Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск издательство "Просвещение" к издательству "Экзамен" о защите нарушенных исключительных прав, постановив взыскать с "Экзамена" 63,4 миллиона рублей. Суд признал, что издательство "Экзамен" использовало на обложках выпускаемых им книг переработанные титульные страницы учебников издательства "Просвещение", являющегося обладателем исключительного права на эти произведения дизайна.

Девятый Арбитражный апелляционный суд оставил данной решение Арбитражного суда города Москвы без изменения, а апелляционную жалобу "Издательство "Экзамен" без удовлетворения.

"В удовлетворении ходатайств об оставлении искового заявления без рассмотрения и назначении судебной экспертизы отказать. Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Издательство "Экзамен" использовать произведения дизайна — дизайн обложек книг, права на которые принадлежат АО "Издательство "Просвещение", путем переработки и последующего воспроизведения (тиражирования), распространения и доведения до всеобщего сведения в том числе в сети Интернет……Взыскать с ООО "Издательство "Экзамен" в пользу АО "Издательство "Просвещение" 63,4 миллиона рублей компенсации", — говорится в решении суда.