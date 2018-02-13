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Экономика

"Просвещение" отсудило у ООО "Интеллект-Центр" 40 млн рублей за контрафакт

18:1213.02.2018
(обновлено: 18:15 13.02.2018)
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фотоСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам во вторник оставил в силе решение девятого Арбитражного апелляционного суда, который постановил изъять из оборота контрафактную продукцию ООО "Интеллект-Центр" и взыскать в пользу издательства "Просвещение" 40,7 миллиона рублей.

"В удовлетворении жалобы (обращения) отказать", — говорится на сайте суда по итогам рассмотрения кассационной жалобы ООО "Интеллект-Центр".

"Просвещение" подало в январе 2017 года иск к компании ООО "Интеллект-Центр из-за незаконного использования товарного знака "ФГОС", который до степени смешения похож на товарный знак издательства.

Президент АО «Управляющая компания «Просвещение» Владимир Узун и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева во время подписания договора. 19 декабря 2017
© Фото : пресс-служба ГК "Просвещение"
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В апреле 2017 года Арбитражный суд города Москвы принял решение в пользу издательства и постановил изъять выпущенную продукцию, а также взыскать с "Интеллект-Центр" в пользу "Просвещения" 72,8 миллиона рублей. Однако девятый арбитражный апелляционный суд в августе прошлого года снизил сумму иска до 40,7 миллиона рублей.

Как говорится в пресс-релизе издательства "Просвещение", АО "Издательство "Просвещение" самостоятельно еще до 2008 года разработало товарный знак, представляющий собой стилизованное изображение глобуса, нарисованного линиями синего и красного цвета, с размещенной рядом с ним надписью "ФГОС", что обозначало и демонстрировало приверженность издательства Федеральным государственным отраслевым стандартам при выпуске своих учебников.

Узнаваемость товарному знаку придавало именно графическое изображение стилизованного глобуса, придуманного и разработанного издательством "Просвещение", что и сделало данный товарный знак распознаваемым и значимым на рынке учебной продукции, говорится в релизе.

"Некоторые недобросовестные издательства без согласования с издательством "Просвещение" размещают на обложках выпускаемых ими книг такой же знак или похожие на него обозначения, чтобы использовать известность и узнаваемость учебников и учебных пособий "Просвещения" для продвижения собственной продукции. Такого рода действия вводят потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров, наносят репутационный ущерб. В отношении таких "издателей" будет продолжаться работа по пресечению незаконных действий и распространения контрафактной продукции", — приводится в пресс-релизе слова директор по внешним коммуникациям издательства "Просвещение" Сергея Григоренко.

Кроме того, во вторник девятый Арбитражный апелляционный суд вынес решение, которое полностью подтверждает позицию издательства "Просвещение" в споре с издательством "Экзамен".

Ранее Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск издательство "Просвещение" к издательству "Экзамен" о защите нарушенных исключительных прав, постановив взыскать с "Экзамена" 63,4 миллиона рублей. Суд признал, что издательство "Экзамен" использовало на обложках выпускаемых им книг переработанные титульные страницы учебников издательства "Просвещение", являющегося обладателем исключительного права на эти произведения дизайна.

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© Фото : Издательство "Просвещение"
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Девятый Арбитражный апелляционный суд оставил данной решение Арбитражного суда города Москвы без изменения, а апелляционную жалобу "Издательство "Экзамен" без удовлетворения.

"В удовлетворении ходатайств об оставлении искового заявления без рассмотрения и назначении судебной экспертизы отказать. Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Издательство "Экзамен" использовать произведения дизайна — дизайн обложек книг, права на которые принадлежат АО "Издательство "Просвещение", путем переработки и последующего воспроизведения (тиражирования), распространения и доведения до всеобщего сведения в том числе в сети Интернет……Взыскать с ООО "Издательство "Экзамен" в пользу АО "Издательство "Просвещение" 63,4 миллиона рублей компенсации", — говорится в решении суда.

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