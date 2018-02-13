Сбербанк хочет в этом году запустить выдачу наличных на кассах магазинов

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Сбербанк занимается развитием технологии по снятию наличных на кассах магазинов, внедрит ее в этом году, заявил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
"В этом году она будет внедрена", — уточнил глава Сбербанка, отвечая на вопрос, когда банк запустит эту технологию.
Газета "Ведомости" 6 февраля со ссылкой на источники сообщила, что в России тестируют сервис, позволяющий снимать деньги с карты на кассе магазина через POS-терминалы. Для снятия наличных клиент должен будет расплатиться банковской картой и одновременно запросить у кассира необходимую сумму. Газета сообщала, что Сбербанк планирует запустить этот сервис во втором квартале 2018 года.
В Минфине и ФАС заявили, что не видят проблем во внедрении в России этой технологии.