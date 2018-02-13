Арбитраж Татарстана начал процедуру банкротства "ВИМ-Авиа"

КАЗАНЬ, 13 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Татарстана во вторник по заявлению ульяновского АО "Спектр-Авиа" ввел в отношении авиакомпании "ВИМ-Авиа" начальную процедуру банкротства – наблюдение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Исковое заявление было подано в ноябре 2017 года, но рассмотрение несколько раз откладывалось по разным причинам. В деле также есть заявление о банкротстве "ВИМ-Авиа" от ещё одного кредитора – банка "Российский кредит" в лице Агентства по страхованию вкладов.

В ходе предыдущего судебного заседания 7 февраля представитель "ВИМ-Авиа" заявил о готовности авиакомпании погасить задолженность перед "Спектр-Авиа" в размере 3,7 миллиона рублей, предоставив суду соответствующее гарантийное письмо гендиректора компании. Представитель истца просил ввести в отношении должника процедуру наблюдения. При этом он отметил, что после подачи заявления о признании должника банкротом был осуществлен ряд сделок по переуступке прав требований, в настоящее время кредитором является ООО "РНГО". Суд предоставил "ВИМ-Авиа" пять дней на погашение долга. Однако долг погашен не был.

"Заявление ООО "РНГО" о процессуальной правопреемственности удовлетворить… Признать заявление ООО "РНГО" обоснованным, ввести в отношении ООО "ВИМ-Авиа" процедуру банкротства – наблюдение", — сказал судья.