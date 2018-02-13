Глава "АЛРОСЫ" показал Путину розовый и желтый алмазы, добытые в России

Владимир Путин во время встречи с генеральным директором акционерной компании «АЛРОСА» Сергеем Ивановым. 13 февраля 2018

Владимир Путин во время встречи с генеральным директором акционерной компании «АЛРОСА» Сергеем Ивановым. 13 февраля 2018

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Гендиректор компании "АЛРОСА" Сергей Иванов показал президенту РФ Владимиру Путину два самых дорогих алмаза, добытых в прошлом году в России, сообщается на сайте Кремля.

В самом начале беседы глава государства обратил внимание на маленькую черную коробку, которую Иванов положил перед собой на столе.

"Что это вы такое принесли интересное?", — спросил Путин.

Как объяснил Иванов, в коробке находятся уникальные алмазы, добытые в России.

"Владимир Владимирович, в конце прошлого года добыли два уникальных алмаза. Это самые дорогие по стоимости алмазы, добытые за всю историю российской и советской алмазодобычи. Это уникальный розовый алмаз – 28 карат – уникальных цветовых характеристик", — рассказал руководитель компании.

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Отвечая на вопросы главы государства о ценности камней, Иванов пояснил, в чем заключаются их главные особенности.

"Розовые всегда самые дорогие на аукционах", — рассказал он. Кроме того, Иванов подтвердил, что другой камень, который оказался желтого цвета, является достаточно редким.

"Да, и жёлтый очень интенсивный цвет. Это уникальные характеристики. Природа помогла нам в конце прошлого года", — сказал он.

"Не скажешь даже, что это алмазы", — удивился Путин.

Гендиректор "АЛРОСЫ" согласился, что, действительно, на первый взгляд камни "выглядят как стёкла". "Это (добыто) на наших россыпных месторождениях нашей дочерней компанией "Алмазы Анабара", — добавил Иванов.