Глава "АЛРОСЫ" показал Путину розовый и желтый алмазы, добытые в России

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Гендиректор компании "АЛРОСА" Сергей Иванов показал президенту РФ Владимиру Путину два самых дорогих алмаза, добытых в прошлом году в России, сообщается на сайте Кремля.
"Что это вы такое принесли интересное?", — спросил Путин.
Как объяснил Иванов, в коробке находятся уникальные алмазы, добытые в России.
"Владимир Владимирович, в конце прошлого года добыли два уникальных алмаза. Это самые дорогие по стоимости алмазы, добытые за всю историю российской и советской алмазодобычи. Это уникальный розовый алмаз – 28 карат – уникальных цветовых характеристик", — рассказал руководитель компании.
Отвечая на вопросы главы государства о ценности камней, Иванов пояснил, в чем заключаются их главные особенности.
"Да, и жёлтый очень интенсивный цвет. Это уникальные характеристики. Природа помогла нам в конце прошлого года", — сказал он.
"Не скажешь даже, что это алмазы", — удивился Путин.
Гендиректор "АЛРОСЫ" согласился, что, действительно, на первый взгляд камни "выглядят как стёкла". "Это (добыто) на наших россыпных месторождениях нашей дочерней компанией "Алмазы Анабара", — добавил Иванов.