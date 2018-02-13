Конституционный суд разрешил не наказывать за параллельный импорт в Россию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Конституционный суд (КС) РФ во вторник огласил постановление, которое разрешает полностью или частично освобождать от ответственности импортёров оригинальных товаров в Россию, не уполномоченных правообладателем товарного знака, говорится в материалах суда.

КС постановил, что правообладатель может недобросовестно использовать исключительное право на товарный знак и ограничивать ввоз на внутренний рынок России конкретных товаров или умышленно завышать цены. Особую опасность, как отмечает КС, такие действия могут приобретать в связи с применением каким-либо государством санкций против России.

"(КС) признал, что в случаях недобросовестного поведения правообладателя товарного знака должны быть использованы гражданско-правовые институты противодействия злоупотребления правом. Суд может отказать правообладателю в иске полностью или частично, если выполнение его требований может создать угрозу для конституционно значимых ценностей", — говорится в материалах суда.

В постановлении КС говорится, что глобализация мировой торговли, введение экономических санкций против России актуализировали юридическую проблему исчерпания прав правообладателя в отношении товарного знака, которое является юридическим ограничением легальной монополии на использование исключительного права на товарный знак. КС признал, что закрепленный в законодательстве РФ принцип исчерпания исключительных прав, предполагающий запрет на импорт в Россию товаров с размещенными на них товарными знаками без разрешения правообладателей, не противоречит Конституции РФ.

КС отметил, что при определении размера ответственности суды обязаны учитывать фактические обстоятельства. Так, КС не допускает применения одинаковых санкций суда к импортеру оригинальных товаров и к импортеру контрафакта, кроме случаев, когда убытки от ввоза такого товара сопоставимы с убытками от ввоза поддельной продукции. КС дал право федеральному законодателю дифференцировать размер ответственности для каждого конкретного случая.

При этом уничтожать ввезенные в Россию товары в порядке параллельного импорта можно лишь в случае их ненадлежащего качества или в целях обеспечения безопасности граждан или охраны природы и культурных ценностей, отметил КС. Суд обязал пересмотреть дело заявителя.

ИСТОРИЯ ДЕЛА

С жалобой в КС обратилось ООО "ПАГ", которое заключило госконтракт на поставку в медучреждение партии специальной бумаги марки Sony для аппарата УЗИ. Этот товар фирма купила у сторонней польской компании и ввезла в Россию. Таможенное оформление груз пройти не успел, так как товар был арестован. Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил исковые требования о защите исключительных прав на товарный знак Sony компании Sony Corporation.

По решению суда заявителю было запрещено осуществлять ввоз, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории РФ, а также хранение с этой целью товаров Sony. С фирмы было взыскано 100 тысяч рублей в качестве компенсации, а товар конфискован. Эти решения были оставлены в силе апелляционной и кассационными судебными инстанциями.

Заявитель просил КС проверить конституционность положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ, которые позволяют признавать товар контрафактным, если на нем незаконно размещен товарный знак. В случае заявителя бумага для УЗИ-аппаратов — товар оригинальный, официально произведенный компанией Sony, а значит, факт незаконного размещения товарного знака отсутствует.

Однако до постановления КС одинаковые санкции (изъятие из оборота, уничтожение и взыскание компенсации) применялись как к подделкам, маркированным чужим товарным знаком и проданным без согласия правообладателя, так и к оригинальным товарам, законно введенным в гражданский оборот другой страны правообладателем или его официальным дистрибьютером, а затем ввезенным в РФ, то есть в порядке параллельного импорта.