Эксперт рассказал, как вырастить и удержать компании-"единороги" в России

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россия создала экосистему инновационной экономики и сформировала финансовые институты, необходимые для появления в стране компаний-"единорогов", однако необходимо сделать еще ряд шагов, чтобы такие компании активнее появлялись в стране и не покидали ее, заявил в интервью РИА Новости партнер-эксперт, глава экспертной практики по работе с государственным сектором в России The Boston Consulting Group (BCG) Константин Полунин в преддверии Российского инвестиционного форума в Сочи.
Автором термина "единорог", который появился пять лет назад, стала венчурный капиталист Эйлин Ли, которая ввела его для обозначения компаний-стартапов с капитализацией более одного миллиарда долларов, еще не прекративших быстрый рост и не вышедших на IPO. Встречаются такие компании столь же редко, что и мифический единорог.
По словам Полунина, тема инновационной и цифровой экономики приобрела особую актуальность за последние два года. В России было приложено немало усилий для создания экосистемы инновационной экономики и формирования необходимых финансовых институтов.
Где встретить "единорога"?
По его словам, появление "единорогов" требует наличия нескольких факторов: это уникальное сочетание разнообразных талантов — технических, бизнес-талантов, диверсифицированной команды, благоприятной среды, а также наличия фундаментальных научных разработок и критически важных технологий и их доступности для массового применения.
"Российских "единорогов" пока можно пересчитать по пальцам: Avito, Telegram. Потенциально могут стать "единорогами" ivi.ru, 2GIS, Ozon Group, Doc+ и Ostrovok.ru"., — считает он.
Трудности "единорога" в России
"Отдельные составляющие для успеха уже есть – таланты, поддержка со стороны государства, развитая инфраструктура, технологические лидеры-предприниматели и команды – и они работают. Однако в итоге только наиболее рисковые инноваторы готовы прыгнуть с головой в этот котел, рискуя из него не вынырнуть, а наиболее талантливые уезжают в условную "Силиконовую долину", потому громких отечественных историй успеха практически не наблюдается", — пояснил он.
Полунин уверен, что преимущества работы с умными инвесторами часто являются ключевым фактором для перехода от просто хорошей идеи к успешной компании.
В российских компаниях, продолжает эксперт, очень осторожно относятся к учету нематериальных активов, предпочитая либо совсем их не регистрировать, либо регистрировать их вне российской юрисдикции. "Это приводит к бегству инноваций из страны и реимпорту инноваций, что зачастую носит бессистемный характер и усиливает зависимость крупных российских компаний от зарубежных поставщиков высокотехнологичных решений и сервисов", — подчеркнул он.
Потенциал есть
"Ключевые факторы для формирования "единорогов", а именно, человеческий капитал, инвестиционный климат для привлечения международного капитала, включая защиту и концентрацию нематериальных активов, условия для развития инноваций, а также вера команд в успех в России пока не достигли оптимального баланса, который позволил бы отечественным "единорогам" успешно появляться на свет, расти, развиваться и конкурировать на мировых рынках", — считает Полунин.
Создание условий и среды для появления "единорогов" требует вовлечения государства, причем не только на федеральном уровне, но и на уровне мегаполисов, где сконцентрированы таланты, инфраструктура и возможности, уверен эксперт.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.