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Экономика

Тряхнуть стариной. Когда в России повысят пенсионный возраст

08:0013.02.2018
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© РИА Новости / Андрей ИгловПерейти в фотобанкРабота пенсионного фондаРабота пенсионного фонда
© РИА Новости / Андрей Иглов
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Игорь Наумов. В России снова активно обсуждают проблему пенсионного возраста. Эксперты говорят о демографических рисках и усиливающемся дисбалансе пенсионной системы. Одни считают, что повышение возраста выхода на заслуженный отдых неизбежно, и вопрос лишь в том, когда это произойдет. Другие предлагают альтернативные варианты.

Поднять планку. Аргументы "за"

В докладе РАНХиГС "Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски" отмечается, что в 2015 году в России доля пенсионеров составляла почти 25%. К 2030 году этот показатель вырастет до 28%. То есть трудоспособное население страны сократится на четыре миллиона человек.

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на церемонии открытия финала конкурса Лидеры России в Сочи. 7 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
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Кудрин считает повышение пенсионного возраста неизбежным

Опираясь на долгосрочные демографические прогнозы Минэкономразвития, исследователи делают вывод: к середине 2030-х численность пенсионеров сначала сравняется с числом работников, а затем и вовсе превысит ее. В результате у каждого работающего россиянина будет более одного пенсионера "на обеспечении". "Мировая история подобных прецедентов не знает", — отмечают авторы доклада.

По их мнению, единственная возможность изменить ситуацию — повысить пенсионный возраст. В России он сегодня самый низкий, если сравнивать со странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Особенно с учетом института досрочных пенсий, распространенного на так называемых вредных производствах и касающегося представителей отдельных профессий.

В докладе приведены разные варианты повышения пенсионного возраста. Так, например, предлагается поэтапное увеличение порогового значения — в первые четыре года — плюс три месяца в год, затем — прибавка по шесть месяцев в год.

Таким образом, продолжительность переходного периода для мужчин составит восемь лет, для женщин — 10 лет, а сам пенсионный возраст — 63 года и 60 лет соответственно. Сейчас мужчины в России уходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

За повышение пенсионного возраста ратует и председатель совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин. Размер выплат на старости должен быть не менее 40% от зарплаты, отмечает он. И поскольку численность трудоспособного населения будет снижаться, без повышения пенсионного возраста не обойтись.

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкПенсионный фонд РФ
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Пенсионный фонд РФ

 

Один из авторов доклада, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин в беседе с РИА Новости отметил, что, если ничего не менять, придется увеличивать нагрузку на бизнес — заветного показателя в 40% можно добиться повышением взносов в ПФР с нынешних 22%.

Резервы роста. Аргументы "против"

Вместе с тем повышение пенсионного возраста — далеко не единственная возможность для выравнивания социальных дисбалансов. В частности, предлагается решить некоторые социально-экономические проблемы.

Одна из них — высокий уровень смертности среди мужчин трудоспособного возраста. Повышение возраста выхода на заслуженный отдых оставит им еще меньше шансов на то, чтобы дожить до пенсии. Это один из главных аргументов противников изменения нынешней ситуации.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Путин о повышении пенсионного возраста: окончательные решения не готовы

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов убежден, что сокращение смертности среди трудоспособного населения России может стать одним из способов решения проблемы растущего дефицита бюджета ПФР. И повышение пенсионного возраста не потребуется.

Именно по этому пути пошли в Англии. Логика простая: если власти начнут предметно заниматься охраной здоровья молодого поколения, то экономика не будет нести потери от преждевременного ухода из жизни подготовленных кадров.

Вторая возможность — вывод экономики из тени. По данным Росстата, свыше 15 миллионов россиян трудятся в серой зоне, в РАНХиГС говорят о 30 миллионах.

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкПенсионное удостоверение
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Пенсионное удостоверение

Горлин признает, что вывод экономики из тени — едва ли не самый большой потенциал для повышения пенсий. Причем численность официально работающих россиян вырастет, за счет чего можно будет снизить дефицит ПФР.

Еще один "пенсионный резерв" — производительность труда. В России она в два раза ниже, чем в странах ОЭСР. В 2017 году был запущен приоритетный проект, призванный сократить отставание. По базовому сценарию Минэкономразвития, темпы роста производительности труда в России ускорятся с 1,6% в 2018 году до 1,9% в 2020 году. На реализацию этой программы выделяется 30 миллиардов рублей.

Сафонов напомнил, как сокращалась продолжительность рабочего дня в связи с повышением эффективности труда. Когда-то работали по 12, 13 и даже 14 часов в день. После 1917 года — восемь. Нечто подобное можно ожидать и сейчас, особенно с учетом перспектив цифровизации российской экономики.

По логике, появление роботов не только приведет к сокращению продолжительности рабочего дня, но и к радикальному изменению облика рынка труда. И тогда проблемы соотношения работающих людей и пенсионеров на их содержании станут неактуальными.

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Экономика
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Иванов Иван
На каждого гражданина есть Нефть и газ, руда и уголь и прочее "народное достояние". Снять процент у олигархов на содержание пенсионеров. Элементарно! А еще можно продажу алкоголя монополизировать государству - как в финляндии, и содержать пенсионеров на сверхдоходы от вина/водки.
08:36
13.02.2018
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Harahalex37
Ничего нового в статье не увидел. Никаких законодательных инициатив нет. О том, поднимут ли в России пенсионный возраст или нет разговоры идут более 10 лет. Вопрос - зачем вообще такие провокационные материалы публикуют и именно сейчас? Чтобы людям нервы потрепать?
08:08
13.02.2018
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