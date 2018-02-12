ОПЕК ожидает возвращения рынка нефти к балансу лишь к концу года

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Рынок нефти с учетом текущего уровня переизбытка коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов вернется к балансу спроса и предложения к концу 2018 года, говорится в февральском докладе ОПЕК.

Организация отмечает, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в декабре снизились на 22,9 миллиона баррелей — до 2,888 миллиарда баррелей. Это все еще на 109 миллионов баррелей выше среднего пятилетнего уровня.

"Согласно текущему уровню переизбытка (коммерческих запасов — ред.), рынок нефти, как ожидается, вернется к балансу только к концу года", — сообщается в докладе.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.

Одной из главных целей соглашения является снижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до среднего уровня за последние пять лет. При этом наиболее отслеживаемой в рамках сделки ОПЕК+ составляющей всех коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире являются запасы в странах ОЭСР.