Шувалов назвал возможный срок внедрения tax free в российских городах

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Механизм tax free может заработать во всех городах РФ с 1 октября 2018 года, если не будет выявлено узких мест, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Глава правительства Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник сообщил, что подписал постановление правительства о запуске пилотного проекта по внедрению механизма tax free в четырех регионах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Краснодарском крае.

"Если данная схема не выявит каких-то узких мест и будет подтверждено Федеральной налоговой службой, что все механизмы четкие, нет никаких дыр для того, чтобы создавать возможности для неналогового потребления товаров в РФ, то мы видим возможность предложить правительству решение о распространении такой работы на территории Российской Федерации с 1 октября 2018 года. Нам нужно к этому подготовиться и увидеть, что нет никаких возможностей для нелегального бизнеса", — подчеркнул Шувалов.

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января. Первыми городами, в которых запускается система, будут Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Вернуть себе 18% НДС с товаров, купленных в России, смогут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.