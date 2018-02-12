МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Предприниматели Москвы обратились к властям столицы с просьбой сохранить в регионе налоговую льготу на движимое имущество, такое решение было принято по итогам круглого стола, прошедшего в Московской торгово-промышленной палате (МТПП) в понедельник.

Принятый минувшей осенью закон фактически возвращает налог на движимое имущество с 1 января 2018 года, отменяя федеральную льготу, благодаря которой он был обнулен. Теперь такую льготу смогут давать только субъекты РФ, принимая соответствующие региональные законы. С 2018 года ставка устанавливается на уровне 1,1%, а с 2019 года — 2,2%. По словам представителей бизнеса, выступавших на круглом столе, возвращение налога на движимое имущество дестимулирует инвестиции, мешает инновациям, а также дополнительно облагает расходы на новое оборудование.

"Наше совещание обращается к руководству города Москвы с предложением сохранить льготу поставки в 0% на движимое имущество, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность в этой части и не выпасть из конкурентной борьбы с окружающими Москву областями", — сказал старший вице-президент МТПП Юрий Шарандин, подводя итоги заседания.

По словам первого замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Марии Багреевой, просьба предпринимателей будет доложена мэру столицы Сергею Собянину. "Я думаю, что Москва пойдет навстречу бизнесу, какие-то решения мы для бизнеса примем", — подчеркнула она.