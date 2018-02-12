Российская таможенная система готова к внедрению tax free

ПЕКИН, 12 фев – РИА Новости. Федеральная таможенная служба России готова начать работу по новой системе tax free сразу после выхода соответствующего постановления правительства РФ, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов.

"Задача таможне определена узкая – проставить отметку и проконтролировать, чтобы товар, который заявлен к возврату НДС, реально был вывезен. В целом администрирование возврата вывозного НДС закреплено за налоговой службой. Как известно, принципиальные решения приняты, как только постановление правительства выйдет – можно начинать работать", — сказал Давыдов.

Он уточнил, что "у нас сейчас пять точек – три московских аэропорта, "Пулково" и Сочи".

Отвечая на вопрос о том, как ФТС готовится к запуску новой системы, Давыдов сказал, что "понадобятся люди, будем изыскивать внутренние резервы и перебрасывать с других участков, штатную численность под этот проект нам не добавляют, мы справимся за счет технологических решений".

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января. Первыми городами, в которых запускается система, будут Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Воспользоваться возвратом НДС смогут граждане иностранных государств, которые не входят в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.

Ранее Минпромторг предложил перечень магазинов, где туристы смогут оформить tax free, среди них такие крупные, как ГУМ, ЦУМ, Crocus City Mall и Дом ленинградской торговли.

Давыдов принял участие в первой всемирной конференции по вопросам регулирования трансграничной интернет-торговли, которая прошла в Пекине 9-10 февраля.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.