Российская таможенная система готова к внедрению tax free

ПЕКИН, 12 фев – РИА Новости. Федеральная таможенная служба России готова начать работу по новой системе tax free сразу после выхода соответствующего постановления правительства РФ, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов.
Он уточнил, что "у нас сейчас пять точек – три московских аэропорта, "Пулково" и Сочи".
Отвечая на вопрос о том, как ФТС готовится к запуску новой системы, Давыдов сказал, что "понадобятся люди, будем изыскивать внутренние резервы и перебрасывать с других участков, штатную численность под этот проект нам не добавляют, мы справимся за счет технологических решений".
Ранее Минпромторг предложил перечень магазинов, где туристы смогут оформить tax free, среди них такие крупные, как ГУМ, ЦУМ, Crocus City Mall и Дом ленинградской торговли.
Давыдов принял участие в первой всемирной конференции по вопросам регулирования трансграничной интернет-торговли, которая прошла в Пекине 9-10 февраля.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.