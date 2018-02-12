МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Идея лишать компании, не оформляющие трудовые отношения с сотрудниками, налоговых льгот нереалистична, при работе "в серую" запускаются другие механизмы, заявил РИА Новости глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.
Шеин пояснил, что смысл законопроекта простой: если проверка выявила, что либо более 10% персонала, либо более 100 работников заняты неофициально, то в отношении этой компании нужно отменить все налоговые преференции.
"Это совсем разные вещи. Это нереально. Во-первых, если будет доказано, что кто-то работает "в серую", то запускаются совсем другие механизмы: возможны доначисления налогов, преследование в административном или даже уголовном порядке", — заявил Калинин.
"Не видим никакой необходимости лишать компании налоговых льгот… Мы это, конечно, поддерживать не будем", — добавил он.
По данным газеты, в России без оформления трудовых отношений работают, по разным оценкам, от 23 до 35 миллионов человек, из-за чего Фонд социального страхования, Пенсионный фонд и местные бюджеты ежегодно теряют около 4 триллионов рублей. Наказание за такое нарушение — до 5 тысяч рублей для физических лиц и до 50 тысяч для юридических.