В "Опоре России" ответили на идею наказания для компаний с "серыми" схемами

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Идея лишать компании, не оформляющие трудовые отношения с сотрудниками, налоговых льгот нереалистична, при работе "в серую" запускаются другие механизмы, заявил РИА Новости глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

Член думского комитета по труду Олег Шеин (СР) в понедельник рассказал "Парламентской газете" о своей инициативе лишать налоговых льгот компании, не оформляющие официальные трудовые отношения с сотрудниками. Законопроект ждет официального заключения правительства, и, по словам законодателя, должен поступить в Госдуму в конце февраля-начале марта.

Шеин пояснил, что смысл законопроекта простой: если проверка выявила, что либо более 10% персонала, либо более 100 работников заняты неофициально, то в отношении этой компании нужно отменить все налоговые преференции.

"Это совсем разные вещи. Это нереально. Во-первых, если будет доказано, что кто-то работает "в серую", то запускаются совсем другие механизмы: возможны доначисления налогов, преследование в административном или даже уголовном порядке", — заявил Калинин.

"Не видим никакой необходимости лишать компании налоговых льгот… Мы это, конечно, поддерживать не будем", — добавил он.

По данным газеты, в России без оформления трудовых отношений работают, по разным оценкам, от 23 до 35 миллионов человек, из-за чего Фонд социального страхования, Пенсионный фонд и местные бюджеты ежегодно теряют около 4 триллионов рублей. Наказание за такое нарушение — до 5 тысяч рублей для физических лиц и до 50 тысяч для юридических.