Курс биткоина превысил 8,5 тысячи долларов

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник достигла отметки в 8,5 тысячи долларов после недавнего падения.
Другие крупные криптовалюты также растут в цене. Ethereum дорожал на 4,4%, до 847,68 доллара, Ripple — на 11,4%, до 1,06 доллара, Bitcoin Cash — на 4,3%, до 1265,85 доллара, согласно CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по информации CoinMarketCap, на настоящий момент — 417,97 миллиарда долларов. Доля биткоина сейчас составляет примерно 34% всего рынка криптовалют, Ethereum — 20%, Ripple — 10%.
Вместе с удешевлением биткоина на прошлой неделе опускались также и мировые биржи, при этом аналитики не видят прямой зависимости между фондовыми рынками и рынком криптовалют. "За последний год мы наблюдали не только ралли на биржах, но и ралли криптовалют. Я бы не удивился, если бы те инвесторы, которые видят рост рисковых активов, также бы стали покупать и виртуальные валюты", — цитирует телеканал CNBC аналитика Fundstrat Global Advisors Тома Ли (Tom Lee).
По мнению эксперта, такая динамика обусловлена больше психологическими факторами в поведении инвесторов, чем в сходстве между этими двумя видами активов.